Así puedes escuchar la radio en tu celular sin gastar datos

Si estás harto de que tus datos se terminen porque no paras de escuchar Spotify, entonces te conviene saber que hay una manera de escuchar música desde tu celular sin gastar datos. Toma en cuenta que estas recomendaciones funcionan si tienes un celular con sistema Android.

El truco está en sintonizar la radio desde tu celular para escuchar música pero sin necesidad de consumir tu Internet. Para esto hay algunas opciones, que te vamos a contar.

Lo primero que tienes que hacer es revisar que tu celular tenga instalada la aplicación de la radio. En el caso de Android, la mayoría de los celulares la tienen instalada por default, pero puede variar dependiendo el modelo. Si tu celular la tiene, entonces solo tienes que dar clic y disfrutar de tu estación favorita.

Ahora, si tu Android no la tiene instalada, puedes descargar en Play Store: NextRadio. Esta app usa el chip FM que viene integrado en todos los celulares y lo activa permitiendo sintonizar las emisoras locales FM.

Todos los celulares cuentan con el chip FM de fábrica, pero las compañías telefónicas son las que deciden activar o no esta función.

Otra cosa que debes hacer es revisar en la página ocial de NextRadio si tu teléfono celular es apto para instalarla, pues no está disponible para todos los dispositivos móviles con Android. NextRadio se puede utilizar sin datos móviles, pero cuando la uses con internet se habilitarán más opciones como las carátulas de las canciones que estés escuchando en la app.