Así puedes saber cuántos mensajes has enviado por WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Conocer cuántos mensajes de WhatsApp has enviado a lo largo de tu historia en la app, es probablemente una de las opciones menos populares, pero no por ello menos interesante. Solo piensa por unos segundos: ¿cuánto tiempo llevas usando esta plataforma?

WhatsApp llegó al mundo el 24 de febrero de 2009, así que estamos a días de que esta plataforma cumpla 14 años en el mercado. Qué mejor manera de analizar nuestro recorrido histórico en esta app, que descubriendo la cantidad de mensajes que hemos recibido y enviado.

---Más que cifras, analiza tus conversaciones

No solo podrás visualizar la cantidad de mensajes que has enviado y que te han llegado, sino también, obtener un análisis estadístico completito de tus movimientos en esta aplicación.

¿Cuántos mensajes de WhatsApp has enviado y recibido?

Si a ti, como a otros usuarios, te está ganando la curiosidad, te contamos paso a paso, cómo puedes obtener todos estos datos; no importa si eres Android o iOS, con cualquiera de los dos, podrás realizarlo.

En Android

Abre WhatsApp y presiona el ícono de los tres puntos verticales, ahora pulsa en "Ajustes".

Desplaza el menú hacia abajo y selecciona la opción "Almacenamiento y datos" y dirígete al apartado de "Uso de datos".

Inmediatamente te aparecerán todos estos datos, incluyendo hasta los minutos que has usado para hablar vía WhatsApp con otras personas.

---En iOS

Entra a WhatsApp y selecciona el ícono de configuración, ubicado del lado inferior derecho.

Pulsa sobre la opción "Almacenamiento y datos", ahora identifica el apartado de "Uso de datos" y selecciónalo.

Se desplegará toda la información sobre lo que has enviado y recibido.

Tanto en Android o iOS, tendrás la opción de restablecer los valores e iniciar desde cero (si así lo desea), esta opción se encuentra en el apartado "Uso de datos", en la parte inferior.