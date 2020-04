Así puedes saber si leyeron tu mensaje de WhatsApp

Sin duda la tecnología es una de las mejores soluciones que tenemos para mantenernos cerca de nuestros seres queridos durante la cuarentena por el coronavirus Covid-19 y, siendo WhatsApp una de las aplicaciones de mensajería más populares te damos un simple truco para que sepas si ya leyeron tu mensaje, incluso si tienen deshabilitadas las palomitas azules.

Recordemos que WhatsApp lanzó la función de las palomitas azules con la intención de hacer más eficiente el envío y la recepción de mensajes. Antes de esta opción, una palomita gris indicaba el envío y dos que ya estaba en el celular de la otra persona pero ¿lo vio?

Para que los usuarios de la plataforma de mensajería pudieran estar seguros de que el destinatario había abierto el mensaje WhatsApp habilitó la función de que las palomitas se volvieran azules cuando el mensaje había sido visto.

Pero como no todos recibieron con agrado la función, nunca faltan los amargados, lo que quieren ser diferentes y los que, legítimamente, temen por su privacidad, la opción puede ser deshabilitada.

Si conoces a alguien que optó por no mostrar las palomitas azules, a continuación te damos un simple truco para que sepas si ya vio tu mensaje y no pueda mentirte nunca más.

Si tienes un teléfono con Android

Abre el chat que te interesa, por cierto también funciona en grupos

Selecciona uno de los mensajes que enviaste hasta que se muestre un fondo azul

En la parte superior verás una barra con opciones como reenviar, marcar como favorito, eliminar y tres puntos, da clic en ellos

Verás un menú con las opciones Info. y Copiar, elige Info.

Entonces podrás ver a qué hora fue entregado el mensaje

Y, si ya fue leído, aparecerán las palomitas azules

Si tienes un iPhone

Abre el chat que te interesa, recuerda que también funciona en grupos

Selecciona uno de los mensajes que enviaste hasta que aparezca un menú desplegable

Verás las opciones Destacar, Responder, Reenviar, Eliminar y Más, da clic en esa última casilla

Te aparecerá la opción Info. da clic en ella

Entonces podrás ver a qué hora fue entregado el mensaje

Y, si ya fue leído, aparecerán las palomitas azules

Listo, ahora ya sabrás si tu mensaje de WhatsApp ya fue abierto por el destinatario.