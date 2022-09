Así puedes usar Whatsapp en una Tablet

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Desde hace ya varios años, el servicio de mensajería instantánea, mejor dicho WhatsApp se convirtió en una herramienta de comunicación sumamente importante. La base de usuarios es enorme, el uso personal es utilizado en todo tipo de ámbitos. Cabe destacar que la aplicación todo el tiempo lanza diferentes actualizaciones y nuevas herramientas que mejoran la experiencia de los usuarios.

Esta vez hay una nueva herramienta, la cual la empresa busca facilitar la vinculación con las tablets que cuentan con un sistema operativo de Android. De esta manera, se podría llegar a usar este servicio, en un equipo totalmente secundario, a demás de tener la cuenta iniciada en un teléfono inteligente.

WhatsApp llega a las Tablets

Si bien, esta nueva actualización está disponible para todos aquellos usuarios que cuenten con la versión beta para Android de la app. Precisamente su versión v2.22.2.6 quienes ya la tengan, pueden vincular una Tablet Android a su cuenta de WhatsApp como uno de los cuatro dispositivos distintos que admite.

Por otro lado, las Tablet ya cuentan con ese sistema operativo, la cual no se repite en los teléfonos móviles, y se puede utilizar con dispositivos Android como iOS. A continuación, te contamos como vincular una Tablet a WhatsApp.

Estos son los pasos que debes de seguir para vincular tu Tablet a la app de mensajería instantánea:

Para poder vincular el dispositivo, debes acceder a los ajustes de WhatsApp desde tu celularUna vez ahí, debes hacer clic en la opción que dice "Vincular un dispositivo".

Ya al acceder a esa opción, aparecerá un código QR en la pantalla de la Tablet. Seguido eso, debes escanearlo y listo. Da por finalizado el proceso de sincronización de mensajes entre ambos equipos.

¿Bastante sencillo no? No pierdas más tiempo y corre a vincular tu Tablet con tu teléfono móvil. Recordemos que este proceso es similar al que usamos al conectar la pc con el teléfono móvil.