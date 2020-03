Así se ve el daño del Covid-19 en los pulmones

El Hospital Universitario de George Washington,a través de un podcast, entrevistó al doctor Keith Mortman, jefe de la división de cirugía torácica, el cual, habló acerca de su experiencia con pacientes portadores del nuevo coronavirus.

El doctor explicó el caso de un paciente con más de 50 años con antecedentes de presión arterial alta.

En un principio desarrolló una fiebre, posteriormente tuvo dificultades para respirar, fue así que fue hospitalizado, donde inmediatamente lo tuvieron que entubar por medio de un ventilador mecánico y estabilizar su aparato respiratorio.

"Pronto se percataron que progresivamente necesitaba más ventilación y llegó un punto en que dependió por completo del respirador, fue así que el hospital nos contactó y fue transferido a nuestras instalaciones (...) donde fue asistido con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO por sus siglas en inglés), actividad que consiste en remover la sangre del cuerpo para oxigenarla y después transferirla de nuevo al cuerpo, ya que la labor que ejecuta el ventilador mecánico no es suficiente para obtener los logros deseados" explicó Mortman.

El profesor asociado del hospital universitario explicó que al momento de ver al interior de los pulmones es muy evidente la diferencia entre uno sano y otro infectado por el virus: "El contraste es claramente evidente", aseguró.

El doctor explicó que su reacción ante las imágenes internas de los pulmones infectados por el Covid-19 fue divulgar las imágenes a las personas que aún no han tomado las medidas pertinentes y exponer la destrucción que está enfermedad puede producir en los pulmones.

Los pulmones son afectados de tal manera que provoca el colapso de este órgano, al punto de requerir un ventilador mecánico, el cual es usado sólo en situaciones críticas, explicó el especialista en entrevista.

El mecanismo utilizado para obtener las imágenes internas de los pulmones se logró gracias a la realidad virtual, la cual es utilizada desde hace cuatro años como "cirugía de 360 grados". El hospital universitario es el primero de la localidad en usarlo.

Este software crea imágenes en realidad virtual con el objetivo de mostrarle al paciente y otorgarle un mejor conocimiento de la enfermedad que padece, detalló.

Por otra parte explicó los efectos que produce la enfermedad en los pulmones del enfermo.

"Todo comienza como un virus que se convierte en una grave inflamación que lacera a los pulmones, creando un impactante daño, lo cual puede impedir la respiración de las personas", precisó el doctor.

El doctor Mortman fue cuestionado acerca de la repercusión que tiene la enfermedad en los jóvenes, la cual ya ha sido infectada por el virus y cada día se obtienen nuevos reportes de adolescentes que ingresan a unidades de salud para ser tratados.

"Otra razón tiene que ver con los pacientes asintomáticos", muchos de ellos son grupos de edades jóvenes, "que no presentan síntomas posibles pero pueden contagiar a las personas con las que entran en contacto, como su madre, padre, abuelos ,hermanos, vecinos, colaborador de trabajo, hasta a un extraño", especificó.

Agregó que "al padecer otras enfermedades se puede contar con defensas bajas para enfrentar al coronavirus, especialmente las personas enfermas de cáncer, artritis, diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas".

El especialista explicó que la prevención debe ser individual y empieza con la higiene persona mediante el lavado de manos frecuentemente, además de ser cuidadosos con las superficies donde pueden mantenerse vivos los agentes infecciosos.

Además de recordar las medidas de prevención ya conocidas, Mortman aclaró que la gente no debe estar encerrados 24 horas al día: "expertos creen que es sano salir a tomar el aire pero distanciarse de grupos que exceda a las diez personas".

Por último, señaló que sólo aquellos que tengan síntomas de la enfermedad, como dificultad respiratoria, deben hacer uso de cubrebocas: "Si te encuentras sano no hay necesidad de comprar ni utilizar las mascarillas, es mejor dejar que los use el personad médico", puntualizó.