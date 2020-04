Asistente virtual Alexa te ayudará a saber qué hacer ante Covid-19

La pandemia causada por el coronavirus ha generado un cambio radical en las actividades diarias de las personas de todo el mundo, razón por la cual compañías tecnológicas como Microsoft o Google han puesto varios de sus servicios a disposición de los internautas, para estar lo mejor informados acerca del virus.

Una de estas compañías es Amazon, la cual agregó una nueva característica a su asistente virtual Alexa, ya que la compañía lanzó una nueva "skill" (funcionalidades extra añadidas por terceros que puedes instalar en tu asistente) para conseguir ayuda sobre el Covid-19, pues ahora Alexa podrá brindarte información para saber si eres un probable portador del virus.

"Los clientes podrán utilizar a Alexa para revisar su nivel de riesgo y exposición a Covid-19. Alexa hará una serie de preguntas acerca de tu historial de viajes, síntomas y posible exposición. Con base en tus respuestas Alexa proveerá orientación. El servicio busca ayudar a las personas a realizar una decisión informada sobre si deberían o no buscar asesoramiento médico" señaló la firma en un comunicado.

De igual manera, Amazon puntualizó que en ningún momento se debe suponer que el resultado dado por Alexa es definitivo debido a que no sustituye una evaluación médica o un diagnóstico, por lo que no te recomendará algún tratamiento en específico. Por tanto, si Alexa te indica que eres un posible portador del Covid-19 es recomendable seguir las recomendaciones del asistente y buscar asesoramiento médico.

Para empezar con la auto revisión se deberá hacer alguna de las siguientes preguntas:

- Alexa, ¿qué debo hacer si creo que tengo coronavirus?

- Alexa, creo que tengo coronavirus / Alexa, tengo coronavirus

- Alexa, ¿cuál es el riesgo de contagiarme de COVID-19?

Después de hayas realizado una de estas preguntas, Alexa te brindará información actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, junto con las medidas publicadas por las autoridades sanitarias del país.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en México? Los usuarios de Alexa también pueden preguntar acerca de los casos diarios de Covid-19 en México y el mundo, así como las últimas noticias y medidas que se han tomado en el país. Alexa responderá con la actualización más reciente, de acuerdo con información y números oficiales publicados por el gobierno mexicano. Solo necesitan preguntar:

- Alexa, ¿cuántos casos de coronavirus hay en México?

- Alexa, ¿cuántos casos de coronavirus hay en el mundo?

- Alexa, dime noticias de coronavirus

- Alexa, ¿cómo puedo prevenir el coronavirus?

- Alexa, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus?

- Alexa, ¿cuándo se termina la cuarentena?