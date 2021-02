Asma puede causar mutaciones peligrosas de la influenza: estudio

Un subtipo de asma en adultos puede ser la causante de tener una mayor susceptibilidad a la influenza, pero también de provocar mutaciones peligrosas de esta enfermedad, según se ha descubierto a través de una investigación.

El estudio llevado a cabo por especialistas de la Universidad de Queensland se llevó a cabo en animales con el fin de estudiar el asma paucigranulocítica (PGA), una forma no alérgica de la enfermedad, que permite que el virus de la gripe pueda llegar a un mayor número de pacientes.

Katina Hulme, candidata a doctorado en el centro universitario de Australia, señaló que esto es debido a la supresión del sistema inmunológico por el asma.

La experta recordó que durante la pandemia de gripe porcina de 2009 se identificó al asma como la "afección médica subyacente más común en las personas hospitalizadas con influenza", además que eran quienes corrían un mayor riesgo de ingresar a la unidad de cuidados intensivos.

"Nuestros estudios de laboratorio han encontrado que el asma no alérgico puede suprimir la respuesta inmune a la gripe y, con el sistema inmune comprometido, el virus no se controla y puede replicarse más que en un individuo sano", añadió.

En la investigación, el grupo liderado por Hulme usó un modelo de ratón asmático con el virus de la influenza y a partir de ahí se usó un análisis informático del genoma del virus para identificar mutaciones que surgieron en el grupo de asmáticos.

La doctora Kirsty Short, también de la Universidad de Queensland, comentó que si bien eran resultados preliminares, cuando se lleve a humanos se puede reflejar un fenómeno más amplio.

La especialista además destacó la importancia del trabajo en medio de la pandemia de Covid-19, "donde se ha sugerido que la denominada variante del Reino Unido surgió debido a una infección prolongada en un paciente inmune deprimido".