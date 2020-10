AstraZeneca iniciará la Fase 3 de su tratamiento con anticuerpos

El Gobierno de los Estados Unidos invertirá 486 millones de dólares en un potencial tratamiento basado en anticuerpos de acción prolongada (LAAB) de la farmacéutica AstraZeneca, anunció la empresa a través de un comunicado.

El fármaco, una combinación de anticuerpos, se denomina AZD7442 e iniciará la Fase de 3 de ensayos clínicos con la participación de 6 mil voluntarios, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, en las próximas semanas.

El acuerdo se ha llevado a cabo con la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) del Department of Health and Human Services de Estados Unidos y comprende el suministro de hasta 100 mil dosis de AZD7442, con la posibilidad de solicitar un millón más.

El ensayo clínico se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, se evaluará la seguridad y eficacia del fármaco para proporcionar una protección duradera hasta por 12 meses y contará con la participación de 5 mil voluntarios. La segunda etapa evaluará la profilaxis posterior a exposición y su uso como tratamiento preventivo en 1 mil 100 participantes.

Adicionalmente, la empresa contempla ensayos complementarios de la eficacia de AZD7442 para tratar la COVID-19 en 4 mil pacientes.

"Este acuerdo con el Gobierno de EU ayudará a acelerar el desarrollo de nuestra combinación de anticuerpos de acción prolongada, que tiene el potencial de proporcionar un efecto inmediato y duradero tanto en la prevención como en el tratamiento de las infecciones por COVID-19. Evaluaremos la combinación de LAAB en diferentes entornos, desde la profilaxis hasta el tratamiento ambulatorio y la hospitalización, con un enfoque en ayudar a las personas más vulnerables", expresó el director ejecutivo de la farmacéutica Pascal Soriot.

Los anticuerpos desarrollados por la empresa imitan a los anticuerpos producidos naturalmente y contarían con el potencial de prevenir y tratar la infección ocasionada por la COVID-19.

AstraZeneca explicó que los LAAB cuentan con una tecnología que permite la extensión de su durabilidad de seis a 12 meses, además de estar diseñados para reducir la resistencia desarrollada por el virus SARS-CoV-2. AZD7442 es una combinación de dos LAAB derivados de pacientes convalecientes luego de pasar por la infección del SARS-CoV-2, reza el comunicado.