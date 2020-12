AstraZeneca y Oxford, la vacuna anticovid-19 con eficacia polémica

Los resultados preliminares de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford indicaron que cuenta con niveles de seguridad aceptables; sin embargo, durante la carrera por demostrar su eficacia atravesó una polémica ya que su efectividad varía dependiendo de la dosis administrada.

Desde el pasado 23 de noviembre, un primer informe comunicaba que la vacuna AstraZeneca contaba con un 70% de efectividad, un resultado claramente alentador que superaba las expectativas establecidas por las autoridades sanitarias de la Unión Europea (UE). Pero eso no fue lo único que indicaba el análisis, pues ubicó una diferencia notable en la reacción de los voluntarios, dependiendo de la cantidad de dosis que les fue proporcionada.

Sarah Gilbert y Andrew Pollard, líderes del proyecto, expresaron que la vacuna fue administrada de dos formas distintas. Una de ellas fue repartida en dos dosis inyectadas con un mes de diferencia, obteniendo tan sólo un 62% de resultados positivos. La otra manera consistió en recibir una ración menor en la primera dosis y la cantidad que restaba en la segunda, alcanzando una inmunidad del 90%.

En ese momento, Daniel Altmann, inmunólogo del Imperial College London, expresó que "hay un largo camino por recorrer antes de que estos datos se establezcan y se informen y publiquen en su totalidad". Por su parte, Florian Krammer, virólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Nueva York manifestó que "el 90% es bastante bueno, pero el 62% para el segundo régimen probado no es tan impresionante".

Mientras que Hildegund Ertl, inmunóloga viral del Instituto Wistar en Filadelfia, comparó estos resultados con algunos de sus trabajos previos sobre vacunas de adenovirus en ratones. A lo largo de sus investigaciones, la especialista descubrió que, para que una vacuna de dos dosis responda potencialmente, se necesita de una primera administración del fármaco baja. Ertl lo atribuyó a que una cantidad menor del tratamiento conduce más rápidamente al establecimiento de células inmunes de "memoria" que son activadas por un refuerzo de la segunda dosis.

La vacuna Oxford-AstraZeneca se elaboró a partir de un "adenovirus", uno de los patógenos más contagiosos, que infecta a seres humanos y a algunas especies animales. Los especialistas se encargaron de aislar las heces de los chimpancés, con restos del virus, y se modificó para que no fuera capaz de replicarse en las células.

Como resultado, los expertos desarrollaron el fármaco que denominaron como "AZD1222". De este modo, al ser inyectada, la vacuna instruye a las células humanas para que produzcan la proteína pico SARS-CoV-2, el principal objetivo del sistema inmunológico en los coronavirus. De acuerdo a un comunicado de la Universidad de Oxford, la vacuna fue administrada a 23 mil 745 personas, de las cuales, tres de ellas presentó efectos secundarios graves.

Sin embargo estos voluntarios ya se encuentran en un proceso recuperación y aún forman parte de la evaluación del inmunizante. Oxford y AstraZeneca expusieron que hubo indicios de que la vacuna podría evitar que las personas infectadas transmitan el virus, incluso si no muestran síntomas, aunque es muy pronto para definirlo. Por eso están en la espera de dar un seguimiento de despliegue más amplio de las investigaciones. Tanto el diseño como el desarrollo de este inmunizante inició el 28 de agosto y su conclusión está contemplada para el 21 de febrero del 2023.