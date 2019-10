Astronauta de la NASA dice que para el turismo espacial hacen falta hoteles

La astronauta de la NASA Shannon Walker considera que para desarrollar el turismo espacial es necesario primero crear las infraestructuras necesarias, como hoteles donde puedan alojarse los viajeros espaciales.



El turismo especial "es una muy buena idea", sostuvo este martes en una conferencia de prensa en la capital de Kazajistán, donde está de visita la astronauta, que fue seleccionada por la NASA en 2004.



"Creo que la gente tiene que ver la Tierra desde el espacio, pero no solo necesitamos cohetes y naves para transportarles al espacio, sino también un lugar adonde llevarles", recalcó.



Walker, que en 2010 fue ingeniero de vuelo para la expedición 24/25 -una misión en la Estación Espacial Internacional (EEI) que duró 163 días-, recordó que actualmente la plataforma orbital es "solo es un laboratorio científico y no está hecha para turistas".



"Por ello necesitamos que alguien construya hoteles en el espacio u otro destino y así podemos ofrecer a más personas la oportunidad de viajar al espacio", añadió.



Walker indicó que la NASA no tiene planes para crear esa infraestructura, pero sí el sector privado, al que la agencia espacial estadounidense está apoyando para que pueda ejecutarlos.