Avispa asiática está lejos de llegar a México, asegura especialista

La noticia de que se ha detectado la presencia de la avispa asiática, popularmente conocida como avispa asesina, en tierras norteamericanas ha alertado a nuestra población, la cual teme que llegue pronto a territorio mexicano, pues se sabe que es muy peligrosa por su capacidad depredadora y la letalidad de su picadura.

Por ello, el doctor Ricardo Ayala Barajas, de la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló que su llegada a México, en este momento, es poco probable, ya que ni siquiera se ha establecido en Estados Unidos, como se ha divulgado, y no hay que alertarnos por ello.

El investigador en faunística, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL, que el primer registro que se tuvo de la avispa asiática fue en una isla localizada en Vancouver, Canadá. Posteriormente, durante el mes de enero, un ciudadano observó dos avispas a 80 kilómetros de esta isla, en el terreno de Estados Unidos, en Washington.

Fue así que el "New York Times" la denominó como "la avispa asesina", noticia que más tarde fue replicada por distintos medios, situación que produjo temor en la población, al grado de alertar a la ciudadanía mexicana por la posible llegada de la especie a nuestro país.

"Por lo pronto estamos muy lejos de que llegue a México, pues no hay un registro oficial que dicte que la avispa asiática se ha establecido en Estados Unidos. Nos encontramos a más de 2 mil kilómetros de distancia de Canadá, por lo que tardaría mucho tiempo para que la avispa diera con nuestro territorio", confirmó el investigador.

El doctor en ciencias explicó que la avispa asiática, como debe de ser llamada y no a través de acepciones alarmistas, es un insecto social por lo que requiere mucho alimento, por ello, no cree que hayan emigrado a causa de la destrucción de su hábitat, sino que están en constante búsqueda de espacios en donde obtener recursos suficiente para abastecer a su colonia.

"Las avispas sólo se establecen en bosques húmedos y donde reverdece la neblina, buscan vegetación natural", explicó el científico, "no podrían vivir en lugares más secos como el centro y norte de México, donde las zonas son en su mayoría desérticas, por la falta de lluvia y alimentos, como tampoco podrían instalarse en las zonas perturbadas por el hombre", profundizó.

El catedrático de la Facultad de Ciencias, mencionó que otras de las formas por las que pudo tener presencia en el país norteamericano fue por su traslado ilegal. Ayala Barajas, que mantiene constante comunicación con entomólogos estadounidenses, expuso que el doctor Douglas Yanega, quién estudió a las dos avispas encontrada en la región norteamericana, encontró que cada una de ellas pertenece a enjambres diferentes. Mientras que Alan Smith Prado, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), comentó que no detectó más registros de la especie hasta el momento.

Ambos investigadores detectaron a través de la Oficina de Adunas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) la presencia de al menos dos cargamentos con avispas vivas de Asia: "Y uno se pregunta ¿por qué se encuentra ese tipo de cargamento en la aduana?", narró el catedrático de la UNAM, "resulta que en Asia se les considera un manjar, entonces, lo que concluimos es que las personas clasifican a la especie como un 'delicatessen', es así que las introducen al continente, ilegalmente".

Por otro lado, el también investigador en sistemática de las abejas ahondó en el papel fundamental que juegan las avispas en la naturaleza, pues ayudan a regular a otros insectos de tal modo que no constituyan una plaga para los cultivos y las plantas de las que nos beneficiamos los humanos. "Nos dan un beneficio muy grande y muchas veces no somos capaces de percibir este tipo de situaciones", lamentó.

Ayala Barajas no perdió oportunidad para explicar que la letalidad de su picadura reside en el grave dolor que causa, pues contiene una alta cantidad de veneno, por lo que la catalogó como una de las picaduras de insecto más doloras, misma que triplica hasta tres veces la sensación que produce el impacto del aguijón de una abeja.

"Las avispas pueden picarte muchas veces, a diferencia de las abejas, no mueren al insertar su aguijón. El veneno es más letal y doloroso en las primeras picaduras y se minimiza conforme pasa el tiempo, de una manera paulatina", detalló el doctor en ciencias.

El especialista exhortó a la población a aprender a convivir con las avispas, las cuales "no van a atacar, a no ser que presientan que se desea dañar el nido", además de invitar a la reflexión de la sociedad, respecto a la importancia que tienen para nuestro ecosistema.