Beneficios de desayunar avena durante la cuarentena

La avena no puede faltar en tu alacena, ya que además de ser barata y tener un largo período de caducidad, da una sensación de saciedad, controla los problemas digestivos y aporta múltiples vitaminas y minerales.

La avena es un cereal que puede ser consumido con agua, en licuado, acompañado de fruta, crudo o cocido, es por ello que se convierte en uno de los alimentos ideales para el desayuno y en "Menú" de EL UNIVERSAL te diremos por qué es bueno consumir este grano durante la cuarentena.

Si sigues considerando cuáles serán tus provisiones para pasar esta pandemia de Covid-19 en tu hogar, te recomendamos tomar en cuenta la avena, ya que es capaz de aportar vitaminas y minerales y una buna cantidad de fibra.

De acuerdo con información de la Fundación Española de Nutrición (FEN), la avena es clasificada como grano entero; a pesar de su bajo costo, es un cereal con alto valor energético y además es conocido por ser fuente importante de fibra y proteínas. Respecto a los minerales que contiene este cereal, van desde el hierro, magnesio, zinc, fósforo y potasio.

El consumo de este cereal ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares por las propiedades reductoras de colesterol que aporta la avena, así lo menciona un estudio titulado "Propiedades funcionales de la avena", elaborado por la nutricionista Marilú Terrenos.

Por otro lado, la Asociación Americana de Químicos de Cereales ha estudiado que la fibra que aporta también ayuda a tener una buena digestión, gracias a la absorción que hace el intestino delgado para asimilar este alimento.

Según el estudio de la Fundación Española de Nutrición, la avena beneficia al organismo con la vitamina B1, también conocida como tiamina, las vitaminas B6 y E, las cuales son absorbidas por el cuerpo humano y se convierten en una buena fuente de energía.

El estudio mencionando anteriormente también asegura que este cereal es de los más completos porque tiene la propiedad de los beta glucanos, cosa que no todos los productos de este tipo tienen, estos glucanos son fibras solubles benéficas para la salud porque incrementan la saciedad.

Considera que la avena tiene un bajo costo, puedes consumir este cereal en cualquiera de sus deliciosas presentaciones y no tendrás problemas al guardarla en la alacena, debido a que su caducidad no es próxima.