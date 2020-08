Bill Gates califica como "cáliz venenoso" posible acuerdo Microsoft-TikTok

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, describió el posible acuerdo de TikTok de la compañía como un cáliz envenenado. En una entrevista con el portal "Wired", Gates deja en claro que la adquisición de partes de TikTok por parte de Microsoft no será fácil ni simple.

"Quién sabe qué va a pasar con ese trato", dice Gates. "Pero sí, es un cáliz envenenado". También señala que ser un actor importante en el negocio de las redes sociales "no es un juego simple", ya que Microsoft tendrá que lidiar con un nivel completamente nuevo de moderación de contenido.

Cuando se le preguntó si Gates desconfía de que Microsoft entre en el juego de las redes sociales, sugiere que Facebook tiene algo más de competencia es "probablemente algo bueno" pero "que Trump mate al único competidor, es bastante extraño".

Gates parece tan confundido como el resto de nosotros sobre cómo avanza este posible acuerdo de TikTok, especialmente con el presidente Trump sugiriendo que el Tesoro de Estados Unidos necesitará algún tipo de recorte de cualquier adquisición. "Estoy de acuerdo en que el principio que sigue es singularmente extraño", dijo Gates. "Lo del corte es doblemente extraño. De todos modos, Microsoft tendrá que lidiar con todo eso".

Los comentarios de Gates se producen pocos días después de que Microsoft confirmara que estaba buscando un acuerdo para comprar las operaciones de TikTok en los Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Los informes también han sugerido que Microsoft podría estar considerando comprar todas las operaciones globales de TikTok y el "Financial Times" sugiere que las conversaciones sobre este acuerdo en particular se encuentran en la etapa "preliminar".

El presidente Trump también afirmó la semana pasada que estaba a un día de prohibir TikTok en los Estados Unidos, antes de establecer una fecha límite del 15 de septiembre para que Microsoft concluya su posible adquisición y evitar que TikTok sea prohibido.

Es un acuerdo complicado que le daría a Microsoft una gran presencia en el espacio de las redes sociales con el riesgo de ser parte de una guerra comercial más grande entre Estados Unidos y China. Gates está claramente desconfiado de la adquisición, pero estamos a un mes de ver si se convierte en realidad.