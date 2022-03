Bill Gates invertirá en tatuaje electrónico que sustituirá celulares

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Al ser una herramienta casi indispensable para muchas de las actividades diarias, parece imposible imaginar un mundo en el que las personas no carguen con su celular todo el tiempo. Sin embargo, hay diversos desarrollos que buscan eliminar los teléfonos y darnos alternativas más cómodas, desde los wearables hasta los que se fusionarán directamente en nuestro cuerpo, tal como un tatuaje electrónico, un proyecto que está avanzando y que cuenta con el aval de Bill Gates.

Si bien esta idea no es nueva, la compañía Chaotic Moon Studios la ha estado impulsando en los últimos años y, al parecer, su propuesta es tan atractiva que ha llamado la atención de uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los expertos en tecnología más reconocidos: Bill Gates.

Tatuaje electrónico, el reemplazo a los celulares

La compañía Chaotic Moon Studios propuso la creación de un tatuaje electrónico desde 2015. Sin embargo, su intención no era reemplazar los celulares, sino brindar una tecnología que permitiera a las personas, de la manera más cómoda y efectiva, medir sus valores médicos con la ayuda de la biotecnología.

Hay que decir que ya existen dispositivos que son capaces de registrar diversos elementos del estado físico de las personas. La presión, los latidos del corazón, la actividad, fácilmente se detectan en equipos como relojes inteligentes. La diferencia es que Chaotic Moon Studios propone una opción mucho más precisa y que entregue más información.

Y es que sus datos no estarían basados únicamente en sensores sino en microprocesadores incorporados directamente en el cuerpo con la capacidad de analizar la información y ayudar a prevenir enfermedades.

La idea, de acuerdo con la compañía, es que las personas, en lugar de ir al médico una vez al año para hacerse un examen físico, puedan tener un diagnóstico preciso de su salud con datos recabados a lo largo de varios días e, incluso, reciban la llamada de un especialista en caso de que se detecte algún problema.

La tecnología, tal y como está desarrollada actualmente, necesita de una app en el celular para mostrar los resultados, pero eso podría estar por cambiar.

Bill Gates invertirá en el tatuaje electrónico

El proyecto de un tatuaje electrónico para monitorear la salud ya lleva varios años en desarrollo pero puede que al fin se convierta en realidad.

Y es que diversos medios en Estados Unidos están afirmando que Bill Gates planea invertir en la compañía y hacer que su tecnología biométrica no solo sirva para medir el estado físico de las personas sino que sea capaz de realizar tareas como las de un celular.

Si la asociación se concreta, según Heraldo USA, se buscará que los tatuajes electrónicos den a las personas la posibilidad de realizar llamadas, enviar mensajes, consultar su ubicación en tiempo real y hasta cargar su identificación en formato virtual y sus tarjetas de crédito.

Lo anterior se lograría gracias a una tinta especial que integraría chips y nanotecnología capaces de conducir electricidad.

No obstante vale la pena aclarar algunos puntos. Gates no ha confirmado que esté invirtiendo en el desarrollo, aunque hay que decir que son varios los proyectos que financia sin hacer mucho ruido al respecto.

Por otro lado, cabe señalar que se tratará de un tatuaje temporal, es decir que la persona solo tendrá los circuitos, y la información generada por los mismos, durante un tiempo, después se diluirán y, se tendrá que volver a colocar si se desea volver a tener los beneficios.

Habrá que esperar para saber si el desarrollo de verdad prospera.