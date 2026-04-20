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Ciencia y Tecnología

Blue Origin reporta fallo en motor durante lanzamiento en Cabo Cañaveral

El propulsor reutilizable de la primera etapa aterrizó con éxito, pero la etapa superior falló.

Por AP

Abril 20, 2026 06:07 p.m.
A
Blue Origin reporta fallo en motor durante lanzamiento en Cabo Cañaveral

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La empresa de cohetes de Jeff Bezos, Blue Origin, atribuyó el fallido lanzamiento del fin de semana que dejó a un satélite en la órbita equivocada a una falla en el motor del cohete, señaló la compañía el lunes.

Fallo en motor de la etapa superior afecta lanzamiento

Los lanzamientos del enorme cohete New Glenn quedaron suspendidos hasta que Blue Origin y la Administración Federal de Aviación (FAA) hayan completado su investigación.

El cohete despegó el domingo de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. El propulsor reutilizable de la primera etapa funcionó bien y aterrizó con éxito en una barcaza sobre el océano varios minutos después del lanzamiento. Pero la etapa superior no pudo colocar el satélite en una órbita lo suficientemente elevada para que pudiera iniciar operaciones.

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Datos preliminares indican que uno de los motores de la etapa superior no produjo el empuje suficiente, señaló el director ejecutivo de Blue Origin, Dave Limp.

Investigación y consecuencias del lanzamiento fallido

El satélite debía incorporarse a la red en órbita de AST SpaceMobile, diseñada para ofrecer servicio directo a teléfonos inteligentes desde el espacio.

La etapa superior del cohete y el satélite reingresaron el lunes a la atmósfera, según la Fuerza Espacial de Estados Unidos. De momento no hay más detalles disponibles.

Se trata de apenas el tercer vuelo del New Glenn, el enorme cohete de Blue Origin diseñado para llevar naves espaciales a la órbita. La NASA cuenta con el New Glenn para lanzar los módulos de alunizaje Blue Moon para el programa lunar Artemis. El cohete Starship de SpaceX también es parte de la contienda por llevar astronautas a la Luna incluso a partir de 2028.

Con una altura de más de 98 metros (320 pies), el cohete lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra en 1962.

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