"Call of Duty" finalista al Salón de la Fama de Videojuegos

La votación está abierta para la próxima ceremonia de incorporación al Salón de la Fama de los Videojuegos, con Call of Duty, Guitar Hero y Animal Crossing entre los 12 finalistas.

FarmVille, FIFA International Soccer, Mattel Football, Microsoft Flight Simulator, Pole Position, Portal, StarCraft, Tron y Where in the World is Carmen San Diego son otros de los títulos que figuran en la lista anunciada el jueves.

"Estos finalistas son un ejemplo de lo que significa un buen juego", dijo Jon-Paul Dyson, director del Centro Internacional de Historia de los Juegos Electrónicos en el museo The Strong, donde se ubica el salón de la fama.

Para ser incorporados, los juegos deben tener longevidad, alcance geográfico y haber dejado una marca en la industria y la cultura pop.

Los ganadores son seleccionados por un comité internacional de periodistas y académicos versados en videojuegos y su papel en la sociedad. Los fans también pueden votar online en la papeleta "Player's Choice" hasta el 25 de marzo.

Tres homenajeados ocuparán su lugar en el salón de la fama en una gala virtual el 6 de mayo. Se unirán a 28 agasajados previos que incluyen Minecraft, Grand Theft Auto III, John Madden Football, Pac-Man y Microsoft Solitaire.

El salón debutó en 2015 con el fin de reconocer juegos electrónicos de todo tipo, de salones de juegos y consolas, a computadoras, dispositivos portátiles y celulares.