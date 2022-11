"Call of Duty: Warzone 2.0": ¿cuándo y a qué hora estará disponible?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- "Call of Duty: Warzone 2" se lanza esta semana, con un nuevo mapa, un nuevo modo y muchas características nuevas para el Battle Royale de CoD.

Aunque Activision todavía lo llama oficialmente "Warzone 2.0", no te dejes engañar. El nuevo "Warzone" es, de hecho, un nuevo juego que no reemplazará al original, que vivirá con un nuevo nombre.

La relación entre lo antiguo y lo nuevo, y el nombre 2.0 de Activision, ha hecho que la semana de lanzamiento se sienta un poco confusa, pero resolveremos todas las fechas y horas que necesitas saber.

Los detalles rápidos que necesitas saber sobre "Warzone 2" son que sigue siendo una batalla real, pero incluye el nuevo modo DMZ de estilo de extracción, el nuevo mapa Al Mazrah, chat de proximidad, combate submarino y un nuevo gulag.

¿Cuándo se lanza "Warzone 2"?

Este título llegará este miércoles 16 de noviembre, no obstante, la precarga inició este martes 15 de noviembre las 12:00 del medio día en México.

¿Cuánto pesa "Call of Duty: Warzone 2.0"?

"Warzone 2" tiene su propia página en Steam, pero en Battle.net está empaquetado junto con "Modern Warfare 2". Prepárate para una descarga de 125 GB.

Si eres un jugador de "Modern Warfare 2" en Battle.net y buscas hacer espacio para "Warzone 2", haz clic en el ícono de ajustes en la página del juego y selecciona "modificar instalación" para desinstalar partes del juego que no estás jugando (eliminando co- op y la campaña liberan alrededor de 30 GB).

¿Qué sucederá con el viejo "Warzone"?

"Call of Duty: Warzone" se desconectará y se relanzará como "Call of Duty: Warzone Caldera".

El CoD: Warzone original en realidad no va a desaparecer. Lo cual es confuso, dado que Activision se ha referido oficialmente al nuevo juego como "Warzone 2.0". Pero no, no reemplaza al anterior.

El "Warzone" al que has estado jugando hasta ahora se desconectará el 16 de noviembre y, unos diez días después, volverá con un nuevo nombre, "Call of Duty: Warzone Caldera". Todas las armas y cosméticos existentes permanecerán en "Warzone Caldera", aunque los mapas "Rebirth Island" y "Fortune's Keep" no regresarán.