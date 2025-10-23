logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Caminar hacia atrás: la clave para una mejor salud y fortaleza muscular

Conoce los beneficios de esta actividad física para tu salud y bienestar general

Por El Universal

Octubre 23, 2025 02:48 p.m.
A
Caminar hacia atrás: la clave para una mejor salud y fortaleza muscular

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Una de las actividades físicas que más recomiendan los especialistas es salir a caminar al menos una hora al día para tener múltiples beneficios para la salud y evitar el sobrepeso.

Según el Gobierno de México, caminar aumenta la resistencia al esfuerzo, menos fatiga y salud psicológica como depresión, estrés, insomnio y muchos problemas mentales y emocionales.

Sin embargo, existe una característica para que puedas sacarle el máximo partido a esta actividad: caminar hacia atrás.

¿Cuáles son los beneficios de caminar hacia atrás?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con Cleveland Clinic, existen cinco beneficios para la salud al adoptar esta nueva actividad en el caminar hacia atrás.

Si pretendes realizar la actividad en caminadora, es importante que disminuyas la velocidad en la cinta y te agarres de los pasamanos para evitar accidentes.

1. Fortalecimiento de los músculos

Al caminar hacia atrás trabajas tanto los mismos músculos como muchos otros donde activas los isquiotibiales, los gemelos y los cuádriceps.

También se trabajan más los músculos de los glúteos, cuádriceps y flexores de la cadera, lo que contribuye a un buen equilibrio.

2. Quema de calorías

Al mover los músculos de diferentes maneras, provocan un aumento en la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, esto ayuda a quemar más grasa, dice el fisiólogo del ejercicio Jordan Boreman.

Según el Colegio Americano de Medicina Deportiva, caminar moderadamente consume alrededor de 3,5 MET (equivalente metabólico de la tarea) y caminar hacia atrás consume 6 MET.

3. Prevención al dolor articular

Esta actividad puede ayudar a aliviar el dolor causado por problemas en las articulaciones. El movimiento generado activa los cuádriceps que sostienen las rodillas y absorben parte del impacto.

Los flexores de la cadera también se activan, aumentando la amplitud de movimiento. Entonces esto ayuda aliviar el dolor de cadera y rodilla.

4. Ejercitación al cerebro

Al tener tus sentidos activados, esto mejorará tu concentración, considerado como un ejercicio cardiovascular para el cerebro, ya que puede mejorar el estado de ánimo y combatir la depresión.

5. Mejora de postura

Caminar hacia atrás te obliga de forma involuntaria a estar mas erguido, por lo que este movimiento te ayuda a tener una mejor postura.

Finalmente, se mencionan algunos consejos de prevención al caminar hacia atrás, como, por ejemplo:

Evita las multitudes. Si usas un sendero o camino popular, ve en horas de menor afluencia si es posible.

Busca superficies lisas. No intentes caminar hacia atrás en un camino con baches o terreno irregular, ya que podrías acabar en el suelo.

Empieza despacio. Caminar hacia atrás es un ejercicio, así que no te excedas. Aumenta el tiempo gradualmente a medida que te resulte más fácil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caminar hacia atrás: la clave para una mejor salud y fortaleza muscular
Caminar hacia atrás: la clave para una mejor salud y fortaleza muscular

Caminar hacia atrás: la clave para una mejor salud y fortaleza muscular

SLP

El Universal

Conoce los beneficios de esta actividad física para tu salud y bienestar general

¿Qué es el síndrome de Kabuki? Conoce sus principales síntomas
¿Qué es el síndrome de Kabuki? Conoce sus principales síntomas

¿Qué es el síndrome de Kabuki? Conoce sus principales síntomas

SLP

El Universal

En el Día Internacional del Síndrome de Kabuki se busca aumentar la comprensión sobre este trastorno genético poco conocido.

Tratado de extradición México-Cuba en caso Brother Wang
Tratado de extradición México-Cuba en caso Brother Wang

Tratado de extradición México-Cuba en caso 'Brother Wang'

SLP

El Universal

El tratado de extradición entre México y Cuba cobra relevancia en el caso del narcotraficante 'Brother Wang'.

Consejos para cargar tu celular de forma eficiente
Consejos para cargar tu celular de forma eficiente

Consejos para cargar tu celular de forma eficiente

SLP

El Universal

Descubre cómo mantener tu celular optimizado