Captan en video momento en que meteorito choca contra la Luna

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Un video muestra el momento en que un meteorito chocó con la Luna, lo que provocó un destello. Las imágenes que le han dado la vuelta al mundo fueron captadas por el japones Daichi Fujii, quien trabaja en el Museo de la Ciudad de Hiratsuka.

El meteorito habría provocado la formación de un cráter sobre la superficie de la luna, que de acuerdo con lo explicado por Fujii, provoca un destello al momento en que se crea una oquedad.

"¡Pude capturar el destello de impacto lunar más grande en mi historia de observación!", compartió emocionado al contar que dicho destello ocurrió a las 20:14 horas del 23 de febrero de 2023 y fue tomado desde su casa en Hiratsuka.

Debido a la magnitud, el destello continuó brillando durante más de 1 segundo. Dado que la luna no tiene atmósfera, los meteoritos y las bolas de fuego no se pueden ver, sin embargo, al momento que en que éstos chocan, se forma un cráter y brilla.

En las imágenes se alcanza a apreciar en el ángulo inferior derecho un pequeño destello en el momento que se forma el cráter al chocar el meteorito.

"En ese momento, la altitud de la luna era sólo de 7 grados y me alegré de poder apegarme al límite. En el momento de la observación, ningún satélite pasaba por la superficie de la luna y por la forma en que brilla, es muy probable que se trate de un destello de impacto lunar".

El japones Daichi Fujii no sólo captura meteoritos que chocan contra la luna entre sus observaciones también se encuentran bolsas de fuego como la que surcó el cielo el 28 de febrero de 2013.

Dicho evento astronómico lo observó desde su casa en Hiratsuka hacia el cielo norte. Además, se observó una amplia gama de Hokuriku y Kanto: "es una bola de meteoritos disperso".