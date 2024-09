Entérate | Los celulares en los que Netflix dejará de funcionar

Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas en el mundo. Su inmenso catálogo de series, películas y documentales permite a millones de suscriptores pasar horas de entretenimiento frente a su televisión o celular.

En días recientes, algunos usuarios han reportado la aparición de un mensaje que les advierte que "Netflix dejará de ser compatible en su dispositivo a partir del 20 de septiembre de 2024".

En Techbit te decimos cuáles son los celulares que ya no podrán descargar ni recibir actualizaciones de la app.

¿Qué celulares Android no son compatibles con Netflix?

Para que Netflix funcione en los celulares, estos dispositivos deben contar con un sistema operativo moderno, mismo que tiene la capacidad de actualizarse constantemente.

De lo contrario, nuestros celulares no podrán soportar las actualizaciones de la app y también se les negará la descarga. Recordemos que cada cierto tiempo, la plataforma de streaming deja de ser compatible con algunos equipos.

De acuerdo con el Centro de Ayuda Netflix, actualmente, los celulares con sistema operativo Android 5.0 (Lollipop) y versiones anteriores ya no podrán descargar la aplicación.

Si ya tenías Netflix en tu celular y cuentas con un celular con Android 5.0, recibirás un mensaje donde se te avisa que dejará de funcionar a partir del 20 de septiembre. Como ejemplo de estos dispositivos podemos mencionar:

InFocus M550.

Elephone P3000s.

TCL M2U.

Lenovo Golden Warrior Note 8.

Sony Xperia E4.

Lenovo A616.

Sony Xperia E4g Dual.

Lenovo Vibe X2 Pro.

Sony Xperia E4G.

Samsung Galaxy Grand Neo Plus.

¿Qué celulares iPhone no son compatibles con Netflix?

En cuanto a iPhone, a partir del 20 de septiembre, Netflix dejará de ser compatible con iOS 5 y versiones anteriores. Es posible que recibas el mensaje de advertencia si tienes los siguientes modelos:

iPhone 3G.

iPhone 3GS.

iPhone 4.

Asimismo, según indica el Centro de Ayuda Netflix, ya no podrás descargar la app de streaming desde App Store si cuentas con estos modelos:

iPhone6.

iPhone 6s Plus.

iPhone SE (primera generación).

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

Para seguir viendo tus películas y series favoritas en Netflix, verifica que tu celular cuente con un sistema operativo "no obsoleto". ¿Recibiste el mensaje de advertencia y tu celular es compatible?

Entonces, deberás verificar el estado de Play Protect de tu dispositivo. Si te aparece el mensaje "El dispositivo está certificado", comunícate con soporte para resolver el problema.