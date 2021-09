TikTok se ha convertido rápidamente en una de las redes sociales más populares del momento. Si produces contenido en esta plataforma, no querrás perderte la última tendencia del momento; el challenge tridimensional que te permite agregar un espectacular efecto 3D a tus fotografías favoritas. Aquí te explicamos todo lo que tienes que hacer para conseguirlo.

¿Qué es el challenge tridimensional de TikTok?

Los videos con este efecto tridimensional suman ya más de 77.5 millones de visitas dentro de TikTok y puedes encontrarlos bajo el hashtag #3dtrend. El reto consiste en seleccionar una serie de fotografías y hacer una transición con efecto 3D al ritmo de alguna canción popular. Casi siempre las canciones de fondo son Phonky Town de Playaphonk o Love You Like A Love Song de Selena Gomez.

El resultado es un efecto cautivador que parece sacado de un video musical. No obstante, no necesitas tener un equipo de grabación profesional para lograr entrar a ese challenge. Lo único que necesitas es tu teléfono celular y algo de creatividad para sorprender a tus amigos y empezar a recibir varios corazones en tu cuenta de TikTok.

Cómo lograr el efecto 3D en tus fotografías

Lo primero que tienes que hacer es tomar una serie de fotos. El número dependerá de los cambios de ritmo que tenga el clip de la canción que escogiste para acompañar tu video de TikTok. Por ejemplo, en el caso de la canción Phonky Town, son 11 los cambios que producen los beats de la música, por lo que los tiktokers que usan esta canción utilizan el mismo número de fotografías.

No obstante, puedes utilizar cualquier otro tipo de música. La idea es hacer coincidir la transición de las fotos con la pista para lograr ese efecto tan característico del challenge. No olvides hacer que tus fotos tengan uno o varios centros de atención para hacer lucir más el efecto tridimensional, pueden ser personas, objetos e incluso dibujos.

Una vez que hayas tomado tus fotografías, llego la hora de ponerles ese toque 3D. Para esto no es necesario usar un engorroso programa de edición. Basta con descargar e instalar la aplicación CapCut, un editor de videos gratuito que es muy intuitivo y fácil de usar. Una vez que estés dentro de la aplicación, importa las fotos que hayas tomado para tu video de TikTok en un nuevo proyecto.

Verás en tu línea del tiempo las imágenes que estarán en tu transición de fotografías. Después de acomodarlas según a tu gusto, deberás pulsar la opción de "Editar" en la barra inferior. Posteriormente, deslízate por los resultados que te aparecerán hasta hallar "Efectos", selecciónala. Inmediatamente después podrás ver la opción "Zoom 3D", aplica el efecto y listo, la fotografía dará esa sensación tridimensional que buscamos.

Lo único que resta hacer es aplicar el mismo efecto a todas las fotografías de la transición, así como acomodar el tiempo de cada clip según el cambio de la música que hayas elegido para tu video de TikTok. Por ejemplo, en el caso de Phonky Town, las primeras cuatro fotos deben configurarse a 0.5 segundos y las otras siete a 0.3 para asegurar que coincidan de manera perfecta con la pista.

Después de configurar el tiempo del video, puedes guardarlo pulsando en la flecha que está en la parte superior derecha de la pantalla. Solo te resta subir el video a TikTok y publicarlo junto con la canción que hayas escogido. Quién sabe, si tienes algo de suerte y tu propuesta es creativa, puede que te vuelvas viral en muy poco tiempo.