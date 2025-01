Video viral muestra cómo ChatGPT ayuda a reparar un refrigerador y sorprende a TikTok

Cada día quedan menos dudas sobre los beneficios que la inteligencia artificial ofrece a los seres humanos. Esta herramienta tecnológica cada vez es utilizada por más profesionales de distintos rubros con el fin de recibir asistencia en sus trabajos. Videos sobre el uso de estas aplicaciones abundan en las redes sociales y se convierten en evidencia.

La inteligencia artificial ya está transformando nuestra vida cotidiana, mejorando la eficiencia y personalizando experiencias en sectores como la salud, la educación y el entretenimiento, ofreciendo nuevas oportunidades y retos, remarca un informe del Instituto de Ecología (México). Sus expertos advierten que se deben abordar los desafíos y preocupaciones asociados.

Recientemente, en TikTok se ha viralizado un video en donde se muestra cómo la inteligencia artificial fue utilizada para solucionar un problema doméstico en Argentina. Fue publicado a través de la cuenta @ladyferreira21 y se puede observar a un hombre reparando un refrigerador mientras su pareja le consulta: "¿Funciona? Cómo hiciste".

Aquí es donde la respuesta del hombre revolucionó a los usuarios de TikTok ya que explicó que utilizó la nueva versión de ChatGPT, inteligencia artificial creada por OpenAI, para saber cómo funcionaba y de qué manera podía solucionar el inconveniente detectado. "Me comencé a fijar y estaba partido. Lo conecté y lo voy a volver a soldar de vuelta", remarcó en torno a un componente que estaba dañado.

El usuario de esta inteligencia artificial destacó que "prácticamente ChatGPT te muestra y te explica". Además, como puede apreciarse en el video viralizado en TikTok, le consultó a la aplicación si podía explicar por qué el dispositivo no funcionaba y la IA dio su respuesta de inmediato.

Los usuarios de TikTok no dudaron en reaccionar al video con sus likes, además de que las visualizaciones se multiplicaron. Comentarios como "Entonces el chat gpt lo resolvió", "Espera hasta que conozcas DeepSeek", "En 5 años la mitad de la población mundial se va a quedar sin chamba", "Ser inteligente no es solo resolver algo por sí mismo", "Que crack y uno pierde tiempo estudiando refrigeración", "ChatGPT hace mejores hombres pero muy pronto ChatGPT sustituirá a esos hombres" y "Me encantan los hombres que resuelven", pueden leerse debajo del posteo.