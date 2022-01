China lanza apps para iPhone y Android para su moneda digital

China lanzó una versión piloto de una aplicación que permite a los usuarios almacenar y pagar con yuanes digitales, también conocido como e-CNY, según informó el "South China Morning Post".

Y no, el yuan digital no es una criptomoneda: fue desarrollado por el Banco Popular de China (PBOC) para reemplazar billetes y monedas; por lo tanto, no es una forma de pago descentralizada, ni operará en la cadena de bloques.

Aunque puede parecer que ya pagamos con efectivo digital cuando se utiliza una tarjeta de crédito o un servicio de pago en línea como PayPal y Apple Pay, es importante señalar que el yuan digital no es nada similar.

---e-CNY

e-CNY es esencialmente efectivo físico convertido a una forma digital, y ha estado en proceso desde 2014. Según el portal especializado CNBC, la distribución de la moneda digital se llevará a cabo utilizando un sistema de dos niveles que transfiere e-CNY desde el PBOC a los bancos. Los bancos luego distribuirán la moneda directamente a los consumidores.

Dado que el e-CNY no es una moneda descentralizada como bitcoin y otras criptomonedas, no promete el mismo tipo de privacidad. El Banco Deutsche señaló que se ha "controlado el anonimato," lo que significa que los usuarios pueden optar por ocultar sus identidades de las contrapartes, pero todavía permitirán que las autoridades monitorean las transacciones para actividades ilegales como el "lavado" de dinero.

---WeChat y AliPay

Las aplicaciones de pago digital como WeChat y AliPay ya tienen una sólida presencia en China, y alrededor de nueve de cada 10 chinos dicen que usaron cualquiera de las dos aplicaciones durante el año pasado.

---Aceptación del yuan digital

Puede parecer poco probable que los chinos quieran pasarse al yuan digital, pero China ha estado trabajando duro para promoverlo. En los últimos dos años, las ciudades de China incluso han realizado loterías, distribuyendo un total de 10 millones de yuanes digitales (por un valor de alrededor de mil 47 millones de dólares en ese momento) a las personas en Shenzen en octubre de 2020, 20 millones de yuanes digitales (o 3 millones de dólares) en Suzhou en diciembre de 2020, y 40.2 millones de yuanes digitales (6.2 millones de dólares) en Chengdu en febrero de 2021.

En septiembre pasado, el portal Bloomberg cubrió una feria comercial en Beijing, donde se mostró a los asistentes cómo registrarse para obtener una cuenta, así como las muchas formas de usar la moneda digital; esto incluye dispositivos portátiles que los usuarios pueden usar contra escáneres para pagar con e-CNY.

Como se señaló en el informe, los usuarios pueden llenar su cuenta AliPay con la moneda, lo que sugiere que ambas formas de pago podrían tener una relación más simbiótica que competitiva.

Bloomberg incluso describe cómo algunos bancos en el evento demostraron cómo los extranjeros podían registrarse para obtener una cuenta e-CNY usando su pasaporte y número de teléfono, así como convertir moneda extranjera a e-CNY.

A medida que nos acercamos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, esta puede ser una forma de que China aproveche la moneda para que los visitantes realicen pagos fácilmente.

La nueva aplicación e-CNY está disponible en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple de China, pero solo las personas en 10 ciudades específicas, incluidas Beijing, Shenzen, Chengdu y Shanghai, pueden usarla. Y como señaló CNBC, la aplicación estará disponible para su uso durante los próximos Juegos Olímpicos.