Científicos desarrollan prueba que detecta VIH, VPH o Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Investigadores mexicanos desarrollaron una prueba de detección con la que es posible que cualquier persona, incluso sin conocimientos científicos, detecte diferentes padecimientos graves como tuberculosis, VIH, VPH o Covid-19 en nueve minutos y a un bajo costo.

El dispositivo de nombre NanoLuci, fue desarrollado por un grupo de científicos encabezados por el director y fundador del Instituto Traslacional de Singularidad Genómica (Itrasig), Octavio García impulsados por Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y su titular Marcelo Ebrard Casaubón, con el objetivo de usarlo para beneficiar económicamente y de forma oportuna a comunidades vulnerables.

El doctor Octavio García presentó el dispositivo en la "Exhibición Innovación y Patentes Latinoamericanas" del Science and Technology for Society Fórum 2023 que se lleva a cabo en la sede de la SRE.

En conferencia de prensa detalló que durante los momentos más complicados de la reciente pandemia, a través de la Unidad Móvil de Genómica Avanzada, llamada "Apolo", llevó decenas de miles de pruebas para detectar Covid 19 en comunidades pobres y marginadas de México donde se dio cuenta de la necesidad de crear un sistema como NanoLuci.

El dispositivo de detección es del tamaño de una cafetera, por lo que es fácil transportarlo hasta zonas de difícil acceso. Además, también puede ser usada en el campo agrícola en la detección oportuna de plagas en los cultivos.

En su oportunidad, Marcelo Ebrard apuntó que el Grupo T que el doctor Octavio García dirige, es la primera y única productora en México y Latinoamérica de ácidos nucleicos, Genes2Life, así como de la organización enfocada al desarrollo de dispositivos y kits de diagnóstico molecular , y la red de apoyo a la detección y diagnóstico inmediato, y sus desarrollos han sido de gran ayuda para comunidades marginadas y de escasos recursos.

Finalmente, destacó la importancia de colaborar con la comunidad científica para el beneficio de los mexicanos. Por ello, este Fórum dará pauta a iniciar acuerdos que buscarán impulsar al ecosistema emprendedor científico en México, todo ello, en colaboración con la SRE y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

"Necesitamos, dijo, hacer esto por nosotros mismos, cueste lo que cueste, en este momento, no olvidemos las lecciones [...], podemos trabajar junto con la comunidad científica de todo el mundo", puntualizó Marcelo Ebrard.