Científicos explican a hospitales cómo desinfectar mascarillas N95

Funcionarios de salud estadounidenses han tenido de considerar estrategias provisionales que solucionen el desabasto de equipo de protección, una de ellas es la desinfección y reutilización de mascarillas N95 y evitar que los trabajadores médicos se expongan a la transmisión de Covid-19.

El 1 de abril, un grupo de 60 científicos, estudiantes, ingenieros y médicos presentaron el sitio web N95decon.org, en el que se proporciona información sobre de descontaminación de este tipo de máscaras para así poder reutilizaras.

Manu Prakash, profesor asociado de bioingeniería en Stanford, explicó que esta estrategia aún necesita de perfeccionamiento, pero la toma de decisiones es crucial para obtener soluciones.

"Nuestro objetivo es proporcionar información y evidencia en este momento critico para ayudar a aquellos en la primera línea de esta crisis a tomar decisiones de gestión de riesgos dadas las condiciones y limitaciones específicas que enfrentan", detalló.

El objetivo de la publicación es proporcionar a funcionarios encargados de las cuestiones sanitarias información científica confiable sobre los pros y contras de los métodos de desinfección, en caso de que la escasez de materiales médicos obligara a reutilizarlos.

Son tres los métodos elegidos que se sometieron a conferencias virtuales para su elección. Los científicos no respaldan ninguno de estos procesos, sino que buscaron dar a conocer las circunstancias bajo las cuales pueden llegar a ser efectivos contra el virus.

Uno de ellos implica el tratamiento de Vapores de Peróxido de Hidrógeno (VPH), el cual es funcional para desinfectar máscaras en mayor volumen y que ya cuenta con el respaldo por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus silgas en inglés) de EU.

También existe el recurso de calor y humedad que es efectivo bajo parámetros específicos de temperatura y tiempo.

Así como el método de una longitud de onda específica de luz llamada ultravioleta C (UVC), por el que los expertos aconsejaron asegurarse que las máscaras se encuentren orientadas a la luz para que toda su superficie esté bañada por la energía descargada.

Parkash enfatizó que estas medidas de desinfección no resolverán la escasez de la mascarilla N95, pero que él y sus colaboradores están esperanzados de que pronto se cuente con este material para la disposición de quienes lo requieren.

El sitio web N95 y el grupo voluntario continuarán en la labor de actualizar las publicaciones, a medida en que surja información nueva y coordinar esfuerzos con las instituciones de salud.