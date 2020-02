Científicos mexicanos trabajan en estrategias de detección del coronavirus

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevan a cabo ensayos con virus similares para confirmar la capacidad de la universidad y de otras instituciones de secuenciar el genoma de COVID-19, informó este sábado la institución.



Mediante un comunicado, la UNAM indicó que estas prácticas son útiles para determinar de dónde viene el virus y darle seguimiento a su evolución.



La investigadora del Instituto de Biotecnología (IBt), Laura Alicia Palomares Aguilera, explicó que los laboratorios de la UNAM "están listos para apoyar a las autoridades sanitarias en la detección y diagnóstico certero del coronavirus y de la enfermedad COVID-19".



Además, dijo que la institución "trabaja en métodos de diagnóstico rápidos" que permitan detectar la infección en personas sospechosas, en aeropuertos y sitios de paso.



"Por los tiempos, no estarán listos para esta temporada, pues requieren la autorización de la Cofepris; pero sí servirán para la detección de virus de ARN, como los de la influenza u otros tipos de coronavirus", destacó.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que del 31 de diciembre de 2019 al 14 de febrero de 2020, en la provincia china de Hubei, cuya capital es Wuhan, se confirmaron 63.851 casos, de los cuales aproximadamente 47.000 se detectaron mediante análisis de laboratorio, y más de 15.000 fueron diagnosticados clínicamente.



Ante esas cifras, la especialista señaló que aunque en China "aparentemente" se registran cada vez más casos, "lo que en realidad sucede es que se incluyeron los comprobados en laboratorio y los detectados clínicamente".



Explicó que por ahora este procedimiento sólo se realiza en Hubei, donde la confirmación clínica se basa en imágenes torácicas, sin necesidad de análisis de laboratorio.



Dijo que esto ha permitido al país asiático notificar con mayor oportunidad los casos sospechosos de la COVID-19, garantizando una atención más eficiente, "pero no significa que haya repuntado la enfermedad".



La también experta del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos de la UNAM consideró que este paso es importante "porque hay pacientes asintomáticos y conforme mejora la manera de detectar el virus, podremos diagnosticar los posibles casos".



Palomares Aguilera relató que en muchos países del mundo "se siguen de cerca los métodos empleados en China para detectar la enfermedad y actuar de la mejor manera en cada país".



VIRUS CIRCULARÁ EN PRÓXIMOS MESES



Explicó que basados en el comportamiento de virus similares "se espera que el coronavirus circule aún en los meses de febrero, marzo y abril, y probablemente después baje la incidencia" y algunas medidas, como evitar la concentración de personas, ya no sean necesarias.



La integrante de la comisión de científicos e investigadores de la UNAM, implementada para promover acciones que atiendan la emergencia sanitaria por el coronavirus, recordó que "otros virus tienen mayor prevalencia en la época invernal debido a la baja humedad del clima, que causa la resequedad de las mucosas; ahora podría suceder algo similar, pero hay que esperar a ver cómo se comporta".



Finalmente, la experta indicó que actualmente en la comisión también se implementa un mecanismo para crear un conversatorios con expertos ya que "los jóvenes de la Universidad serán clave para llevar la información a la comunidad y la ciudadanía, pues cada uno la transmite a su familia y amigos, y así se va multiplicando".



El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, ha dejando hasta ahora 2.345 muertos y 76.288 contagios en China, epicentro de la epidemia, así como más de 800 casos en casi una treintena de países como Japón, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos, Francia y España, entre otros.



En México, el pasado miércoles dos casos sospechosos del COVID-19 notificados por autoridades del estado de Jalisco resultaron negativos, informó la Secretaría de Salud (SSA) de México mediante su comunicado técnico de todos los días, con esos dos se suman 18 casos negativos registrados en el país desde el inicio del brote.