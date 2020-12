Científicos prueban fármaco para prevenir el desarrollo de Covid

Científicos británicos prueban un nuevo fármaco que podría evitar que alguien que haya estado expuesto al coronavirus desarrolle la enfermedad, lo que según los expertos podría salvar muchas vidas.

The Guardian reporta que la terapia con anticuerpos podría administrarse a las personas que viven en hogares donde alguien ha contraído Covid, puesto que podrían ser inyectadas con la droga para asegurarse de que no se infecten. También podría administrarse a estudiantes universitarios, entre quienes el virus se ha propagado rápidamente porque viven, estudian y socializan juntos.

El medicamento ha sido desarrollado por UCLH y AstraZeneca , la compañía farmacéutica que también, junto con la Universidad de Oxford, ha creado una vacuna que se espera que la agencia reguladora de medicamentos apruebe para su uso en suelo británico en los próximos días.

Los expertos esperan probar que el cóctel de anticuerpos protege contra Covid-19 durante entre seis y 12 meses. Los participantes del ensayo lo reciben en dos dosis, una tras otra. Si se aprueba, se ofrecerá a alguien que haya estado expuesto a Covid en los ocho días anteriores.

Podría estar disponible en marzo o abril si es aprobado por el regulador de medicamentos después de haber revisado la evidencia del estudio.

"Hasta la fecha, hemos inyectado a 10 participantes (personal, estudiantes y otras personas) que estuvieron expuestos al virus", dijo la doctora Catherine Houlihan, viróloga de University College London Hospitals NHS Trust (UCLH).

El medio menciona que la protección inmediata que promete el medicamento podría jugar un papel vital en la reducción del impacto del virus hasta que todos estén inmunizados.

El fármaco, indica The Guardian, implica una combinación de anticuerpos de acción prolongada conocida como AZD7442, que ha sido desarrollada por AstraZeneca. En lugar de anticuerpos producidos por el cuerpo para ayudar a combatir una infección, AZD7442 utiliza anticuerpos monoclonales, que se han creado en un laboratorio.