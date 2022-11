Cinco alimentos saciantes que quitan el hambre y son saludables

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Todas las personas han pasado por un momento en el que aún no es tiempo de alimentarse con una de sus comidas fuertes del día pero su cuerpo ya tiene hambre, por lo que, un aperitivo resulta ser la mejor opción para saciarse. El problema es que en la mayoría de los casos se eligen snacks que no aportan beneficios a la salud, o incluso que, por el contrario, son perjudiciales para la salud. Es por ello que hoy te recomendamos los siguientes cinco alimentos que quitan el hambre y, además, son saludables. Frituras, chocolates, galletas, dulces, pastelillos empaquetados, o cualquier otro alimento de fácil acceso en tiendas de autoservicio o abarrotes, son algunas de las opciones más comunes que las personas consideran consumir para saciar su hambre, a pesar de que estos son poco o nada beneficiosos para la salud.

No obstante existen otras opciones que también son fáciles de conseguir, considerados alimentos saciantes que quitan el hambre, pero que podrás comer sin culpa.

Alimentos que quitan el hambre y te hacen entrar en estado de saciedad Aunque uno de los motivos principales para consumir alimentos saciantes sea que, entre comida y comida las personas tengan un aperitivo para calmar su hambre de manera saludable, también existe la posibilidad de que se busque agregarlos a la dieta diaria con la finalidad de comer menos, ya que el cuerpo entraría en un estado de saciedad. Sean cuales sean las razones, existe una gran variedad de productos saciantes que entre sus propiedades no solo ayudan a combatir el hambre, sino que, además, son buenos para el organismo.

Frutas, verduras, legumbres y proteínas, todos los grupos en los que se clasifican los alimentos cuentan con sus versiones estrellas que cumplen con las características de ser buenos para la salud y la saciedad.



Cinco alimentos saludables que quitan el hambre

1. Manzana. Considerada por muchos nutriólogos como la fruta reina de las dietas, este alimento es uno de los más recomendables para consumir si lo que se busca es quitar el hambre. Debido a sus propiedades altas en agua y fibra, la manzana regula el apetito, evitando que el cuerpo quiera más comida y ayudando al estómago a sentirse lleno, de acuerdo con la Fundación Española del Corazón.

2. Papa cocida. Aunque puede resultar extraño encontrar este alimento en la lista, la realidad es que la papa cocida, u horneada, es una de las mejores verduras que ayudan al cuerpo a entrar en un estado de saciedad, superando incluso al arroz o al plátano. Pero es importante evitar freírlas y comerlas sin añadir aderezos pues eso solo incrementaría la ingesta de calorías.

3. Frutos secos. Uno de los aperitivos por excelencia, y es que no solo contienen grasas saludables, sino que, además son una buena fuente de fibra. Sin embargo, como todo alimento, se debe de regular su consumo y no abusar de él.

4. Avena. Este alimento es considerado como uno de los mejores cereales que ayuda al organismo a ralentizar el proceso de digestión para que este absorba los carbohidratos. Además, la avena es reconocida por mantener los niveles de colesterol bajos.

5. Salmón y huevos. Ambos alimentos son de las proteínas más saciantes, ya que te mantienen sin hambre durante más tiempo, por lo que expertos recomiendan consumirlos a la hora del desayuno si lo que se busca es bajar de peso de manera saludable.