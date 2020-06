Cinco apps para hacer ejercicio en casa

De acuerdo a la fecha estimada para la reapertura de las actividades no esenciales, aún faltan algunas semanas para que abran nuevamente sus puertas los gimnasios y centros de entrenamiento. No lo pienses más y aprovecha el tiempo en casa fortaleciendo tu cuerpo y cuidando de tu salud con la ayuda de la tecnología, pues existen aplicaciones que te ayudarán perder peso, aumentar masa muscular y mantener en forma. Te compartimos algunas de más populares.



1.- Ejercicios en casa sin equipo

Esta aplicación es una de las más populares porque ofrece rutinas para los diferentes grupos musculares. No se requiere de equipo, porque todos los ejercicios se realizan usado tu propio peso. Incluye rutinas de calentamiento y estiramiento. En función del día, se puede ejercitar abdominales, pecho, piernas o brazos. Cada rutina tiene guías de videos y animaciones para tener la postura correcta y prevenir lesiones. Para garantizar los resultados, la app ofrece planes de alimentación.

2.- Fitness femenino: Entrenamiento para mujeres

Al descargar la app, lo primero que debes hacer es fijarte un objetivo: perder peso, volverte más fuerte o, simplemente, mantenerte en forma. Después, elige la zona que desees trabajar: abdomen, brazo, pierna o glúteo. Enseguida, establece un plan en función del tiempo puedes ejercitarte a la semana y el día en que quiera empezar. La aplicación incluye entrenamientos rápidos para maximizar la quema de grasa y que no requieren equipo especial. Tiene animaciones y guías en video para asegurar que tengas la postura correcta en cada uno de los ejercicios.



3.- Ejercicio de glúteos y piernas.

Antes de empezar a ejercitarte con esta app, tienes que definir cuál es tu objetivo: moldear, aumentar volumen o quemar grasa. Son 30 días de entrenamiento, entre los cuales hay algunos descansos para que el músculo se recupere y esté listo para seguir trabajando. Son rutinas de 10 minutos que no requieren equipo. Cada una dispone de animaciones y videos, para que sepas cómo es la postura correcta de cada ejercicio. Entre las funciones de la aplicación se encuentran: seguimiento de la pérdida de peso, cálculo de calorías quemada y recordatorios del entrenamiento.



4.- Reto deportivo de 30 días

Para comenzar el entrenamiento de esta app tienes que completar tu perfil con información como si eres hombre o mujer, número de veces que haces ejercicio a la semana, cuál es tu objetivo (perder peso, tonificarte, aumentar músculo), si te cansas al subir por las escaleras, etcétera. Con esos datos la aplicación diseña tu plan de ejercicios. Puedes elegir entre abdominales, glúteos, brazo o todo el cuerpo. Como su nombre lo dice, el reto es completar 30 días de entrenamiento. Conforme vas avanzado, va aumentando la intensidad de los ejercicios. Entre las funciones de la aplicación se encuentra el registro de tu progreso, recordatorios, guías con videos y la opción de compartir los resultados en las diferentes redes sociales. La app ofrece una prueba gratis de siete días, tras los cuales se tiene que pagar una suscripción.



5.- Ejercicios para quemar grasa.

La aplicación ofrece un programa integral de 30 días para perder grasa para hombre y mujeres, en zonas como abdomen, piernas y brazos. Para realizar los ejercicios no se requiere de equipo adicional. Como se trata de programas personalizados, debes completar datos como si eres hombre mujer, estatura, peso actual, peso al que quieres llegar y si eres principiante, intermedio o avanzado. Según tus objetivos, la aplicación te brinda rutinas con ejercicios cortos para realizar en casa. La intensidad del entrenamiento aumentará poco a poco, para que puedas adaptarte al ritmo. Entre las funciones de la aplicación se encuentran animaciones, videos e instrucciones detalladas que sirven de guía para hacer los ejercicios de forma correcta, consejos diarios de alimentación y nutrición, recordatorios y la opción de sincronizar tus datos con Google Fit. Para acceder a los programas de entrenamiento se debe pagar una suscripción, a sea mensual o anual.