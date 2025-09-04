logo pulso
Ciencia y Tecnología

Cometa interestelar muestra una cola en crecimiento

La NASA sigue de cerca el cometa interestelar que pasará cerca de la Tierra en diciembre.

Por AP

Septiembre 04, 2025 09:09 p.m.
A
CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Observaciones con telescopio han revelado una cola en crecimiento en el cometa que visita nuestro sistema solar desde otra estrella.

Las imágenes tomadas por el telescopio Gemini Sur en Chile a finales del mes pasado, y publicadas el jueves, son las más detalladas hasta ahora del cometa recientemente descubierto. Muestran una amplia nube de polvo y gas (o coma) alrededor de la bola de hielo mientras se dirige hacia el Sol, y también una cola que está más extendida que en tomas anteriores.

Estas nuevas imágenes confirman que el cometa se está volviendo más activo a medida que atraviesa nuestro sistema solar, según el NoirLab —de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos— que opera el telescopio. Es apenas el tercer objeto interestelar conocido que se aventura en nuestro camino.

Según la NASA, el cometa conocido como 3I-Atlas estaba el jueves a 384 millones de kilómetros (238 millones de millas) de la Tierra y acercándose cada vez más. Hará su aproximación más cercana al Sol a finales de octubre y luego en diciembre pasará lo más cerca que estará de la Tierra: a 269 millones de kilómetros (167 millones de millas) de distancia, que es más lejos de lo que está la Tierra del Sol.

