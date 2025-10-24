Cometa Lemmon 2025: ¿Cuándo verlo en su brillo máximo?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Uno de los eventos astronómicos más esperados del año ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Se trata del Cometa Lemmon, conocido oficialmente como C/2025 A6, que iluminará el cielo nocturno de octubre este fin de semana.

El paso de este cuerpo celeste se ha posicionado como un fenómeno único en toda una vida, ya que este astro ingresa al Sistema Solar cada mil 350 años, lo que significa que será visible nuevamente hasta el próximo milenio.

El mejor momento para observar el Cometa Lemmon desde México será entre el 25 y el 31 de octubre, ya que en estas fechas su luminosidad se intensificará y será visible a simple vista bajo cielos despejados.

¿Cuándo ver el Cometa Lemmon en su máximo esplendor?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, el mejor momento para observar el Cometa Lemmon desde México será entre el 25 y el 28 de octubre, cuando el cuerpo el cuerpo celeste alcance su brillo máximo y se sitúe relativamente alto sobre el horizonte.

Durante estas fechas la Luna se encontrará en su fase nueva, proporcionando un cielo más oscuro y optimizando la facilidad de encontrar al objeto astronómico.

En la CDMX -y otras zonas del centro de México-, el 27 de octubre aproximadamente a las 18:27 pm, el cometa estará a una altura de unos 26 grados sobre el horizonte occidental y será claramente visible por alrededor de dos horas. Este día será el momento perfecto para alejarse de las luces de la ciudad y observar el cielo nocturno.

Recomendaciones para poder observar el Cometa Lemmon

Para observar el Cometa Lemmon no es necesario el uso de telescopios ni de otro tipo de equipo especializado, sin embargo, hallar este especial cuerpo celeste sí puede representar un esfuerzo, por ello, es recomendable:

Buscar un cielo muy oscuro y despejado, lejos de las luces de la ciudad.

En zonas urbanas no será visible sin instrumentos, pero unos binoculares facilitarán encontrarlo.

Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos antes de buscarlo.

Tómate tu tiempo al buscarlo en el cielo nocturno.