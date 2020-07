Cómo activar el flash para las notificaciones de WhatsApp

Seguro que alguna vez olvidaste contestar un mensaje de WhatsApp porque no te percataste de la notificación en tu teléfono. Aunque por defecto los celulares están configurados para sonar y vibrar al recibir una alerta, existen otras alternativas para poder estar al pendiente de tu dispositivo móvil.

Tanto en iPhone como en Andorid se puede configurar que el flash de tu cámara parpadeé varias veces al recibir una alerta nueva. Así podrás tener un indicador más de que alguien te ha enviado un mensaje de WhatsApp en caso de que no puedas estar atento al sonido y vibración de tu teléfono, o de que lo tengas en modo silencio.

En Techbit, te presentamos los pasos a seguir para activar las notificaciones LED para estos mensajes.

En el caso de que tengas un iPhone con el sistema operativo actualizado a iOS 13.6, los pasos a seguir son los siguientes:

1. Ingresa a la Configuración de tu dispositivo

2. Busca la pestaña de accesibilidad

3. Selecciona la opción Audio/visuales

4. Enciende el selector de Alertar con luz de LED

Y listo, con estos sencillos pasos el flash de tu cámara parpadeará cada que recibas una notifiación, incluso si lo tienes en modo silencio.

Si eres usuario de Android, esta configuración depende del modelo y del sistema operativo de tu dispositivo. En el caso de que el tuyo no tenga la opción nativa de las notificaciones LED, tu única opción será descargar alguna aplicación que active esta función. Si la opción está disponible, se activa de la siguiente manera:

1. Accede al menú de Ajustes de tu teléfono

2. Selecciona la pestaña de Accesibilidad

3. Ingresa a los Ajustes Avanzados

4. En el apartado de Notificaciones, selecciona Notificación flash

5. Activa la opción de Flash de la cámara.