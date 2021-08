Cómo activar el modo súper oscuro de WhatsApp

El modo oscuro de WhatsApp se activó hace un tiempo y seguramente ya lo probaste o, al menos, escuchaste de él. Esta función que hace que el fondo de la app se ponga color negro, se creó con el objetivo de oscurecer la pantalla en momentos de poca luz, lo cual facilita la lectura y, por consiguiente, hace que los ojos se cansen menos al estar usando el celular; además también permite que se ahorre batería.

La forma de activarlo es sencilla, solamente debes abrir la app de WhatsApp e ir a Ajustes, para posteriormente seleccionar la opción de Chats y luego dirigirte a Tema y allí se desplegarán las opciones de: predeterminado por el sistema, claro y oscuro. Al seleccionar el oscuro verás cómo el fondo de pantalla se pone negro y de inmediato baja la iluminación. Esta opción no sólo te permite leer mejor, no cansar tanto tus ojos y ahorrar pila de tu celular, también es ideal para los amantes del color negro.

Y si quieres que tu app se vea todavía más dark, entonces el modo súper oscuro es para ti y te decimos cómo activarlo con este paso a paso. Y lo mejor es que no necesitas descargar ninguna aplicación externa o algún programa que podría ser malicioso.

Así puedes activar el modo súper oscuro de WhatsApp

1. Lo primero que debes hacer es abir tu app e ir a Ajustes y después seleccionar Chats.

2. Dirígete a Fondo de pantalla y entonces te dará varias opcines para elegir, pero tú lo que debes hacer es mover la barra que aparece abajo, la cual tiene de un lado el icono de un sol, y del otro extremo, una luna. Es el balance del contraste y la iluminación. Debes arrastrar tu dedo hacia la luna, es decir, ponerlo en máximo contraste.

3. Y listo, ahora verás un tono opaco o el modo súper oscuro de WhatsApp.

Es importante que sepas que esta opción solamente la verás con la última actualización de la app, así que si todavía no la tienes, no desesperes, seguramente pronto se actualizará.