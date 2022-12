Cómo activar el tamagotchi en tu celular Android

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- La mascota virtual que fue un éxito en los años 90 regresó hace unos meses para despertar la nostalgia de millones, pero esta vez con nuevos personajes y características que la tecnología actual permite. Si te quedaste con ganas de ver crecer a un tamagotchi pero no quieres un "huevito" que cargar, buenas noticias, ahora podrás llevarlo en el celular.

El tamagotchi es una mascota virtual creada por Aki Maita que fue lanzada en 1996 en Japón de la mano de Bandai. En ese entonces solo consistía en una pequeña pantalla en blanco y negro, y tres botones en la parte inferior. Mostraba un personaje pixelado al que había que alimentar, limpiar, mimar y entretener.

Fue un éxito de ventas en todo el mundo, incluyendo México, pero la tecnología empezó a avanzar y estas mascotas quedaron en el olvido, hasta ahora.

---Xiaomi traerá tamagotchis en su nueva versión de MIUI

Como ya mencionamos, si quieres volver a tener una mascota virtual, actualmente están disponibles nuevas versiones de tamagotchis, aunque si tienes un celular Xiaomi te recomendamos esperar un poco.

Y es que la marca de tecnología china ha adelantado que, entre las novedades que traerá su nueva versión de sistema operativo MIUI, estará la opción de ver crecer a nuestro tamagotchi desde el celular.

MIUI 14, que estará basado en Android, será lanzado en el mes de diciembre, y contará con sorpresas como la inclusión de una mascota virtual en la interfaz principal del smartphone. Desde ahí los usuarios deberán cuidar, alimentar y jugar con el personaje que elijan, puede ser un animal o una planta.

Aunque aún no hay muchos detalles sobre cómo funcionará el tamagotchi de Xiaomi, se sabe que serán los modelos 13 y 13 Pro los primeros en contar con esta, y el resto de funciones que llegarán con MIUI 14.

Lo anterior quiere decir que habrá que esperar a que la versión de sistema operativo esté disponible para más modelos, y fuera de China, para poder "criar" a nuestro amigo virtual. Pero sabemos que la compañía se caracteriza por extender ese tipo de funciones a todo el mundo así que seguro llegará a México.

Cuando eso suceda los usuarios podrán disfrutar de otras funciones nuevas como elegir el tamaño de algunos íconos para tener un acceso mucho más rápido y ágil a aquellas funciones que utilicen a menudo; la posibilidad de ver la traducción mediante subtítulos en tiempo real; y conocer el estado de salud de su familia a través de la información que brindan los relojes inteligentes.

¿Cómo tener tu tamagotchi en cualquier celular Android?

Si no tienes un celular Xiaomi pero quieres volver a "cuidar" un tamagotchi no te preocupes, puedes tenerlo en cualquier smartphone Android.

En la Play Store está disponible la app My Tamagotchi Forever, se trata del juego oficial de Tamagotchi.

Aunque la experiencia es un poco diferente, en esta app podrás disfrutar de esta reinvención del juguete clásico, adoptar distintos personajes y disfrutar junto a ellos de muchos minijuegos y puzzles.

Lo mejor es que fue desarrollada por Bandai, por lo que está basada en la idea original de Tamagotchi.

La descarga es gratuita, no obstante incluye anuncios y se pueden hacer compras dentro de la app.