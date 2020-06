¿Cómo adaptarse a la nueva normalidad?

Se inició el desconfinamiento sanitario gradual, que dará lugar a una nueva realidad, porque el mundo cambió y una de las consecuencias pueden ser las afectaciones a la salud mental. Para algunas personas será más sencillo retomar sus actividades como se prevé, pero otras afrontarán un desafío emocional, indica el doctor Josman Espinosa Gómez, Docente Investigador de la Escuela de Psicología de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Momento de incertidumbre. Sentimientos de ansiedad, estrés, aprehensión, miedo e incluso pánico pueden aparecer, siendo relativamente normales a la hora de dejar el resguardo domiciliario, que garantizaba el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas para evitar contagiarse. El experto médico dice que, para evitar el exceso de estrés, autoexigencia, saturación de actividades y desorganización que podrían darse durante el ingreso a la nueva normalidad, lo mejor es, en primer término:

Conservar la calma y pensar en el regreso a las actividades habituales como una continuidad de los proyectos y ocupaciones, y no como una recuperación del tiempo perdido.

¿Síndrome de la cabaña?

Sobre un llamado síndrome de la cabaña, el docente detalla que éste no se cataloga como un trastorno psicológico, es consecuencia natural del encierro que consiste en el miedo a salir a la calle. "Nos dará miedo contactar con otras personas fuera de las paredes a las que hemos estado confinados, habrá temor a realizar actividades que antes eran cotidianas", afirma.

Vida en la calle. Aunque no es posible evitar totalmente el temor a reanudar la convivencia con el mundo exterior, el doctor Espinosa Gómez explica que es posible enfrentarlo con ciertas acciones:

Empezar a salir de manera gradual. Respetar los protocolos sanitarios (lavado de manos y el uso de cubrebocas) para sentir menos vulnerabilidad y mayor seguridad.

Practicar técnicas de relajación y respiración. Establecer metas reales y objetivos que no sobrepasen nuestras capacidades.