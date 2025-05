¿Cómo bloquear el reenvío de fotos y mensajes en WhatsApp?

WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea predilecto de miles de personas, integra funciones peculiares en cada actualización: desde cambiar el fondo de los chats individuales o grupales, su chatbot con Inteligencia Artificial, poner música en los estados de WhatsApp, etcétera.

En días recientes, la app presentó una nueva función que lleva el nombre "Privacidad avanzada del chat". A través de X, la compañía californiana presentó sus beneficios y aquí te los compartimos.

----¿Para qué sirve la función "Privacidad avanzada del chat" en WhatsApp?

"Agregue una capa adicional de protección a sus chats. La privacidad avanzada del chat detiene las descargas de medios, bloquea las exportaciones de chat y mantiene sus mensajes entre usted y la persona con la que está hablando", señaló WhatsApp en un tuit.

De momento, es probable que esta función no se encuentre disponible para todos los usuarios. Por lo general, las nuevas herramientas de la app de Meta se incorporan de manera gradual y las reciben primero los usuarios inscritos al programa "Beta.

Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, la "Privacidad avanzada del chat" se podrá configurar en chats individuales y grupales de la siguiente manera:

*Para chats individuales

Abre WhatsApp y entra a un chat.

Haz clic sobre sobre el nombre del contacto para acceder a su información.

Busca el botón "Privacidad avanzada del chat" y actívalo o desactívalo.

*Para chats grupales

Abre WhatsApp y entra a un chat grupal.

Presiona el nombre del grupo para acceder a su información.

En los permisos del grupo, activa la opción "Editar ajustes del grupo".

Regresa a la información y haz clic en "Privacidad avanzada del chat" y actívala.

WhatsApp indica que esta serie de ajustes aplicará para todos los miembros del grupo y cualquier persona podrá activarlo. Por otra parte, los administradores tendrán la opción cambiar esto y que solo pueda ser ejecutado por ellos.

Importante: Recuerda que dicha función llegará de manera gradual a iPhone y Android. Si no la encuentras en tu app, ya sabes el motivo.

Otros ajustes de privacidad para tu cuenta de WhatsApp

Elige quién te puede agregar a un grupo

Sigue la ruta "Configuración", después "Privacidad" y busca el apartado "Grupos". Al entrar podrás seleccionar si todos los usuarios te pueden agregar a grupos, tus contactos o solo ciertas personas de tu lista.

Selecciona quién te puede llamar

Entra a "Configuración", después a "Privacidad", busca "Llamadas" y aquí podrás silenciar las llamadas de números desconocidos, es decir, que no tengas registrados.

Copias de seguridad de extremo a extremo

Sigue esta ruta "Configuración", después "Privacidad", luego "Comprobación rápida de seguridad", ve a "Añade más privacidad a tus chats" y por último entra en "Copias de seguridad de extremo a extremo".

Con esta función proteges tus copias de seguridad con una contraseña para que nadie pueda acceder a ellas.

Verificación en dos pasos

Entra a "Configuración", después "Privacidad", sigue en "Comprobación rápida de seguridad", luego "Añade más protección a tu cuenta" y finalmente "Verificación en dos pasos".

Así podrás crear un PIN que la app te solicitará cuando vuelvas a registrar tu número de celular en WhatsApp.

Correo electrónico de recuperación

Siguiendo la anterior ruta, entra a "Correo electrónico de recuperación" donde podrás añadir un correo electrónico de confianza para acceder a tu cuenta.

¡Ya lo sabes! Cambia los ajustes de privacidad de tu cuenta de WhatsApp para agregarle una capa extra de seguridad.