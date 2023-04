¿Cómo cambiar la hora en tu teléfono celular?

A-AA+

El cambio de horario es una práctica común en varias partes del mundo. En México, cada verano se ajustaba el reloj, pero la práctica fue suspendida por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana, millones de mexicanos se despertaron para realizar sus actividades diarias como de costumbre. Sin embargo, no consideraron un factor: el cambio de horario en celulares.

Lo que sucedió fue que los dispositivos, en su mayoría Android, actualizaron el horario de verano de manera automática. Y no sólo ocurrió con celulares, sino también en computadoras, servidores y otros soportes electrónicos.

Los dispositivos móviles cuentan con una función para ajustar el horario según la zona geográfica. Mediante la conexión a internet es posible modificar la fecha y hora sin tener que preocuparse por ello, es decir, que se realiza de manera automática.

Sin embargo, dicha función representó un problema para los mexicanos, pues no en todos los estados del país se dejó de utilizar el horario estacional.

Ante la modificación del horario en dispositivos electrónicos, resulta sencillo realizar el cambio de hora en un celular. Sólo se deben seguir los siguientes pasos:

1.- Ajuste de horario para dispositivos Android. En la pestaña de configuración, localiza la opción para ajustar fecha y hora.

Seguido, selecciona el botón "zona horaria local". En este paso también se puede desactivar la actualización automática.

Posteriormente, pulsa la opción "cambiar fecha y hora". A continuación, establece la zona horaria retrasando una hora el reloj para que quede conforme el horario estándar.

2.- Ajuste de horario en dispositivos iOS. Ubica la aplicación de configuración y selecciona la opción "general".

Después, pulsa el botón "fecha y hora". En seguida, se desplegará una ventana con la opción "ajustar automáticamente", la cual deberá ser desactivada.

¿Por qué se eliminó el horario de verano en México?

Con 59 votos a favor, 25 en contra y 12 abstenciones, en octubre de 2022 se aprobó la modificación a la Ley de Husos Horarios propuesta por el presidente de México.

De acuerdo con lo indicado por el mandatario, los horarios estacionales no habían sido significativos. Además, producían efectos negativos en la salud de la población.

Por lo que se decidió conservar un horario estándar para aprovechar la luz solar y tener un mayor rendimiento.