Cómo convertir tu celular viejo en un repetidor WiFi

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Seguramente tienes un teléfono móvil que, ya sea por nostalgia o porque en algún momento pensaste en vender o heredarlo a un sobrino o hijo, se encuentra guardado en tu casa.

Si es el caso, puedes darle una segunda vida, al tiempo que te ahorras unos pesos, haciendo que se convierta en un repetidor WiFi y permitiendo que te llegue con más potencia señal a algún rincón de tu hogar en específico.

Si piensas que puede ser un proceso engorroso despreocúpate, ya que el compartir Internet desde cualquier móvil es muy sencillo, debido a que los smartphones se conectan unos con otros, jalando los datos del teléfono principal, tal cual funciona en una red de cibercafé.

Es por ello que en Tech Bit de EL UNIVERSAL, te enseñamos cómo convertir un móvil viejo que ya no utilices, en un repetidor de la señal que recibes del enrutador de tu operadora con la que tenemos contratado Internet.

¿Cómo convertir tu viejo smartphone en un repetidor WiFi?

Este procedimiento no tiene nada de complicado, aunque deberás echar mano de algunas apps para lograrlo, ya que de manera nativa no hay manera alguna de hacer que el móvil sea un repetidor WiFi en Android.

La aplicación que requerirás para ello es WiFi Repeater, una app gratuita y que funciona con móvil con Android 4.2.2 en adelante. ?Es muy sencilla de utilizar, además de que tiene la ventaja de que no necesita que tu smartphone tenga root. ?Una vez descargada e instalada, ábrela. ?Te pedirá algunos permisos como el de ubicación. Posteriormente, deberás tocar el icono de la red WiFi con una línea roja en diagonal, lo que hará que el sistema se active. Si en la parte de abajo aparecen dos botones en verde, significa que todo funciona correctamente (http port y socks5 port).

En esta misma pantalla verás un código QR que puedes escanear con el dispositivo en el que te vas a conectar a la red.

Si no tienes una app para escanear en QR no te preocupes, ya que también puedes configurarlo directamente desde la configuración WiFi.

Una vez estés en este apartado, selecciona la conexión que su nombre comience con DIRECT. Al darle clic te pedirá la contraseña, un candado cerrado con una serie de números, ubicado justo debajo de la imagen de señal WiFi en la app WiFi Repeater. ?Asimismo, es necesario configurar la conexión Proxy de manera manual, por lo que deberás ponerle por nombre el que se señala en la app (Ip Address). ?Una vez hecho esto, deberás configurar el puerto Proxy, escribiendo el número que aparece en la app (Http Port). ?Posteriormente, solo debes dar clic en Guardar y después pulsar sobre la conexión para conectarte. ?Esta es una buena opción para sacarle provecho a ese teléfono que ya no utilizas y convertirlo en un dispositivo repetidor WiFi. ?WiFi Repeater; diferente al punto de acceso móvil

Este proceso es diferente al de crear un "punto de acceso móvil", ya lo que este hace es desactivar la señal WiFi para compartir tus datos de navegación de tu tarjeta SIM.

Esto se debe a que, al momento de intentar compartir WiFi, mientras estás conectado a una red de este tipo, automáticamente Android te desconecta pasa a consumir tus datos de navegación.