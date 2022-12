Cómo crear GIFs para WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Desde hace tiempo la plataforma de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, WhatsApp, ha dejado en claro que se ha sabido adaptar a lo largo de los años, y lo que en algún momento solo era un medio de comunicación virtual para escribir mensajes de texto a otros contactos, se ha convertido en una de las aplicaciones más completas en su rama que, entre sus funciones, permite la creación de los populares GIFs.

Fotografías, videos, documentos, emojis, grabaciones de voz, estados y hasta la opción de compartir la ubicación son algunas de las funciones que actualmente ofrece WhatsApp a sus usuarios, y los GIFs no podían faltar en el repertorio, pues estos pequeños fragmentos de animaciones que se repiten una y otra vez son de los más utilizados y lo mejor es que es posible crearlos dentro de la misma aplicación.

---Cómo crear tus propios GIFs en WhatsApp

Como una de las funciones más utilizadas de la aplicación, los GIFs se pueden crear desde WhatsApp sin la necesidad de descargar alguna otra app o entrar alguna página web especializada, por lo que en pocos y sencillos pasos es posible tener tu propio contenido personalizado.

Puedes utilizar algún corto de una de las escenas de tu película o serie favorita, así como videos simples de caricaturas o aquellos que tú mismo has grabado. Crear tus propios GIFs es muy sencillo de lograr, tan solo necesitas de tu dispositivo móvil y la aplicación de WhatsApp actualizada.

---Paso a paso para convertir un video en GIF desde WhatsApp

Sin importar el video que sea, todos pueden ser convertidos en GIFs si se sigue correctamente la serie de pasos que se enlistan a continuación, y en tan solo un par minutos el contenido estará listo.

1. Como paso número uno es indispensable entrar a la aplicación de WhatsApp y colocarse en el apartado de chats, para seleccionar la conversación a la que se enviará el GIF.

2. Una vez elegido el contacto o grupo, dentro del chat hay que dirigirse al apartado donde se pueden compartir fotos, ubicación y demás contenido. Posterior a ello, escoger o grabar el video que se va a convertir el GIF.

3. Es indispensable recortar el video desde la barra superior con los segundos permitidos para que se pueda convertir en GIF, en este caso solo puede tener una duración de 6 segundos.

4. Después de haber recortado el video, en la parte superior derecha, aparecerán dos recuadros, uno con un ícono de una cámara de video y otro más con la palabra "GIF", lugar en el que hay que pulsar para hacer la conversión.

5. Como punto adicional es posible editar el GIF y agregarle texto, colores y stickers según cada usuario considere pertinente.

Una vez editado y verificado el GIF, no hay más que enviarlo al contacto elegido para poder presumirlo. De igual manera puede ser guardado en el historial para utilizarlo cuantas veces se requiera desde la app de WhatsApp.