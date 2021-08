Cómo detectar si hay una cámara grabándote

La tecnología ha sido de gran ayuda en estos tiempos de pandemia. Ha permitido mantener varias de las actividades laborales y estudiantiles. Sin embargo, también nos hemos topado con casos vergonzosos en que una persona se hace viral por no fijarse que la cámara estaba encendida. Esos podrían ser casos divertidos, pero desafortunadamente, también pueden ser la entrada de los ciberdelincuentes a la vida íntima de las personas. Para que no seas una víctima más, te de decimos cómo identificar que alguien te está grabando.

La compañía de cibserseguridad ESET informó que un grupo de ciberdelincuentes había comprometido más de 50 mil cámaras de seguridad domésticas, a través de las cuales había robado imágenes privadas de los usuarios. La mayoría de las víctimas eran de países como Singapur, Tailandia, Corea del Sur y Canadá, quienes, sin saberlo, terminaron siendo parte de sitios web de pornografía.

Los ciberdelincuentes anónimos afirmaron haber compartido imágenes robadas con más de 70 usuarios que pagaron 150 dólares por obtener acceso de por vida al material. Y, para convencerlos, ofrecían una muestra gratuita que contenía más de 4 mil clips e imágenes en 700 megabytes de datos.

La banda de criminales informáticos, cuyo grupo tiene casi mil miembros, dijo especializarse en comprometer cámaras de seguridad. "Por preocupante que parezca, esto es un claro recordatorio de que cuando las cámaras son conectadas a internet deben ser instaladas correctamente teniendo en cuenta la seguridad. Cuando se instalan dispositivos inteligentes todavía es común que se coloquen en el hogar sin que nadie se haya puesto a pensar previamente en el tema de la privacidad", dijo el especialista en seguridad de ESET, Jake Moore.

Y es que, como ocurre con otros dispositivos, las cámaras conectadas a internet no son inmunes a las vulnerabilidades de seguridad. Hace unos meses, se advirtió sobre la existencia de 3.5 millones de cámaras de todo el mundo que eran susceptibles de ser comprometidas por actores maliciosos debido a una serie de fallas de seguridad.

La utilización de contraseñas débiles podría ser la causa de los ataques. Es posible que los usuarios hayan mantenido la contraseña predeterminada con la que el dispositivo vino de fábrica y la misma no sería difícil de obtener para alguien con malas intenciones. Puede también que haya usuarios que subestimaron la necesidad de una contraseña o de utilizar una frase como contraseña que sea segura y única para un "simple" dispositivo IoT.

Para prevenir eso, es importante asegurarse de que todos los dispositivos IoT tengan actualizado el firmware y que los parches de seguridad sean instalados lo antes posible. También, elegir una contraseña fuerte y siempre que sea posible, utilizar el doble factor de autenticación.

Si está considerando comprar un dispositivo conectado elija un proveedor de confianza que cuente con un historial comprobado de fabricación de dispositivos debidamente protegidos y que con regularidad envíe actualizaciones y parches durante su ciclo de vida.

--¿Y si la cámara está oculta?

Más allá de la cámara doméstica, en algunos espacios existe el riesgo de que haya alguna cámara oculta que ponga en peligro tu intimidad. Afortunadamente hay algunas herramientas que puedes utilizar para descubrir si alguien te está grabando.

Si vas a un lugar donde sientes que te están observando, hay una manera de descubrir con tu celular, ya sea Android o iPhone, si hay cámaras ocultas que están disfrazadas de algún otro aparato como un reloj, un detector de humo, un cargador u otros objetos.

Lo primero, si tienes acceso, es revisar la red de WiFi para ver si hay algún dispositivo que tenga un símbolo de cámara, aunque si lo ves solo sabrás que hay una cámara conectada a la red.

Entonces, la solución es descargar una app llamada "Fing" que no tiene costo, no muestra anuncios y te permitirá encontrar todos los dispositivos conectados a una red local. En un Android, dale clic al botón de actualizar, que se encuentra arriba a la derecha de la pantalla. Te pedirá permisos locales, los cuales debes aceptar. En iPhone este paso se hace solo.

Espera que "Fing" termine de escanear para mirar la lista de dispositivos que encuentra. Busca si hay alguna que tenga nombre de algún fabricante de cámara (como Nest, Arlo o Wyze) o listas como "IP Cámara".

Aunque a simple vista no encuentres una señal de cámara, revisa cuántos dispositivos ves en la lista y cuántos hay a tu alrededor. Si algo inusual aparece, escribe la dirección IP. El siguiente paso es escanear por puertos abiertos para eso da clic en el botón de "Red" (o Network) que se encuentra debajo de la pantalla, a continuación escribe la dirección IP o dominio y luego "Encontrar puertos abiertos", en la lista busca los que comiencen con RTSP y RTMP, que son comunes para transmitir video.