Cómo elegir el mejor celular en este Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- La llamada época más barata del año se está acercando y, si entre tus planes está comprar un nuevo celular, debes saber que no siempre es necesario gastar en el modelo más caro y completo, lo mejor es evaluar tus necesidades para elegir la mejor opción y para ello vamos a darte 5 consejos.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 32 % de los mexicanos piensa comprarse un celular este Buen Fin, de ahí la importancia de evaluar las opciones disponibles para después aprovechar las ofertas.

El primer consejo que tenemos para ti es, después de haber leído esta nota y evaluar cuál es el smartphone que más te conviene, revisar precios en diversas tiendas para que, cuando inicie el Buen Fin puedas identificar cuáles son, en verdad, las mejores promociones.

El celular es el dispositivo que más utilizamos en el día a día. Es una herramienta importante tanto para cuestiones personales como laborales y escolares. Por ello vale la pena tomarse el tiempo para analizar cuál es el mejor modelo que podemos comprar de acuerdo con nuestro presupuesto.

Si alguna vez te has enfrentado a malas experiencias como terribles fotografías nocturnas, un dispositivo que se calienta apenas comienzas a utilizarlo, apps que ya no pueden actualizarse, o una pantalla rota que odias ver todos los días, es momento de cambiar tu smarphone.

De acuerdo con cifras de Deloitte cada trimestre se venden entre 200 y 400 millones de equipos y el 60 % de los consumidores utilizan el teléfono inteligente para comunicar cuestiones familiares y laborales; y el 40 % restante para actividades recreativas.

Por otra parte, el estudio "Dimensionamiento del Mercado de Smartphones en México", elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), descubrió que los consumidores mexicanos basan su decisión de compra en tres características esenciales: el precio, la capacidad de almacenamiento y el procesador.

Como puedes ver el celular se ha convertido en un objeto de primera necesidad, así que a la hora de adquirir un nuevo equipo es importante valorar algunos aspectos, y como el Buen Fin puede ser la mejor oportunidad para comprar uno, te dejamos algunos consejos que seguro te ayudarán en la decisión.

5 consejos para elegir un celular

Invierte tu dinero de la mejor manera este Buen Fin y antes de decidirte por un celular considera estos consejos que nos comparte la marca WIKO:

1) Pantalla de buen tamaño y alta resolución. Reflexiona por un momento en todas las tareas que realizas en tu celular, seguro te darás cuenta de que lo ves tantas veces al día que apreciarás una pantalla con una excelente resolución que te permita desde realizar videollamadas hasta editar una presentación. Los paneles con tamaños arriba de 6 pulgadas han dejado de ser prohibitivos en precio.

2) Batería de buena duración con carga rápida. Presta atención no solo a los miliamperios que ofrece un celular, mismos que te indicarán cuánto tiempo podrás usarlo sin necesidad de conectarlo a la corriente, sino al tiempo de carga estimado, cada vez son más la marcas que cuentan con sistema de carga rápida lo que significa que en menor tiempo podrás seguir utilizando tu smartphone.

3) Cámara múltiple. Si bien los megapixeles significan una mejor definición de las imágenes, no es lo único que debes considerar, pregunta si el celular que te interesa cuenta con más de un lente, el zoom que puede alcanzar y, sobre todo, la tecnología adicional, hoy los softwares de inteligencia artificial pueden hacer mucho por tus fotografías.

4) Amplia capacidad de almacenamiento. Como ya mencionamos, utilizamos tanto el celular que es común que se sature de información. Conversaciones, imágenes, videos, todo lo que almacenamos ocupa espacio y, para no tener que estar borrando constantemente, lo mejor es elegir equipos con una buena memoria interna y, si se puede ampliar con una SD mejor aún.

5) Procesador. Aunque parece un elemento muy técnico cuando hablamos de procesador nos referimos a la velocidad del smartphone, que se traduce en el tiempo que tu celular tarda en realizar una tarea, por ello vale la pena conocer si el modelo que te gusta cuenta con un procesador de última generación.

Con estos consejos elegir tu smartphone será más fácil y podrás gozar de las ofertas de El Buen Fin.