¿Cómo elegir la cámara web adecuada para tu computadora?

Las videoconferencias son una parte fundamental del home office, porque son el medio por el cual muchas empresas se han comunicado durante la cuarentena. Las cámaras web son indispensables para este propósito.

Si bien, muchos ordenadores de escritorio y portátiles tienen una cámara incorporada, a veces no tiene la resolución necesaria para tener imágenes nítidas, por lo que se debe recurrir a una externa.

Si no estás satisfecho con la calidad de tus videoconferencias, ya sean de trabajo o personales, es momento de comprar una webcam. Antes de adquirir una, debes tener en cuenta cierto factores; el primero de ellos, la relación calidad/precio.

Tiene que considerar la resolución. La estándar es de 720 píxeles. Las cámaras de Full HD son de 1080 pixeles. Desde luego, entre mayor resolución, mayor precio. También debes considerar sus componentes, como base (si es giratoria o no), lente (pueden tener una cobertura entre 90 y 110 grados) y calidad del micrófono.

Una vez establecidas tus necesidades, puedes comenzar a buscar tu cámara web perfecta. Aquí te damos algunas recomendaciones.

Alta resolución

Cámara Web Full HD 1080 pixeles con micrófono y soporte giratorio. Con conexión USB 2.0. Ofrece una imagen nítida de 30 cuadros por segundo. Con micrófono estéreo incorporado con la función de cancelación de eco y ruido, que permite que la comunicación sea lo suficientemente clara.

El lente se ajusta automáticamente para las condiciones de iluminación. De alta compatibilidad con ordenadores de escritorio y portátiles.

Gran compatibilidad

Cámara web con micrófono de 1080 pixeles. Con visión extendida de 110 grados. Funciona con la mayoría de programas de transmisión en vivo y grabación como YouTube, Skype, Hangouts, Xsplit, OBS studio, Mixer y Zoom.

El cabezal de la cámara web se puede girar en 360 grados, mientras que el clip se puede ajustar hasta 180 grados, lo que se puede ajustar a la posición que desees. Con micrófono que filtra el ruido.

Imágenes nítidas

Cámara web Full HD 1080P diseñada y optimizada para transmisión de imágenes con calidad profesional. Con micrófono omnidireccional estéreo, que capta la voz y filtra el ruido de fondo.

Su tecnología de corrección automática de luz permite capturar imágenes con poca luz, realzar el color y ajustar la exposición.

Práctica y funcional

Webcam Full HD 1080P con corrección automática de la luz y tecnología HDR que ajusta el color y el brillo, para una iluminación natural, incluso con poca luz.

Con micrófono estéreo y lente de alta definición que capta imágenes en un gran ángulo de hasta 110 grados. Admite una variedad de software de videoconferencias.

Gran tecnología

Cámara web con tecnología inteligente de enfoque fijo, que evita problemas al ajustar manualmente la distancia focal de la lente, por lo que es útil si la persona camina durante la videoconferencia, ofreciendo siempre imágenes claras.

Con enfoque de alta definición y función de corrección de luz. Con micrófono estéreo integrado, que puede capturar claramente el sonido hasta 10 metros.

Sistema inteligente

Cámara web Full HD de 1080 pixeles, que proporciona videos nítidos. Con enfoque automático y corrección de poca luz. Fácil de configurar, no necesita controlador adicional.

Compatible con Windows 10, Windows 7/8, Windows 2000, Windows XP, Mac OS X y Android TV, así como con Skype y otras plataformas.