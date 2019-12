¿Cómo encender y apagar de automáticamente el WiFi en Android?

La mayoría de las personas después de haberse conectado a una red WiFi, deja esta función encendida en su dispositivo, la cual al continuar buscando nuevas redes consume batería de tu teléfono.

Para evitar que tu carga se vaya en estas pequeñas fugas energéticas, existen aplicaciones diseñadas para que al abandonar una ubicación el Wi-Fi, dicha herramienta se apague de manera automática y no se vuelva a encender hasta que no te encuentres en un nuevo sitio donde exista otra red Wi-Fi previamente registrada.

¿Cómo encender y apagar el WiFi automáticamente?

Para realizar esta acción en tu teléfono Android, puedes echar mano de la aplicación móvil WiFi Automatic. La aplicación es fácil de utilizar y cuenta con una gran un amplio margen de personalización para que decidas, si así lo deseas, cuando quieres que se active el receptor WiFi del teléfono:

1. Primero, debes encender el WiFi al desbloquear tu teléfono.

2. Después activa el WiFi a determinada hora del día.

3. Posteriormente enciende el WiFi automáticamente cada cierto tiempo (5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas etc.) para realizar algunos escaneos.

4. Ahora activa el WiFi durante la carga del teléfono.

5. Después enciende el WiFi al encontrarte en determinados lugares.

De igual manera, para el apagado automático, también existen algunas opciones interesantes:

1. Apaga el WiFi cuando se apague la pantalla de tu teléfono.

2. Desactiva el WiFi cuando el smartphone no se encuentre conectado a alguna red WiFi.

3. Apaga el WiFi automáticamente a partir de cierta hora del día.