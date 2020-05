¿Cómo es el consumo digital en México en el marco de la pandemia?

El brote del coronavirus ha cambiado la forma en la que las personas se relacionan con los demás, además de otros factores como la economía de los países en los que se encuentra presente. De igual forma dada la restricción para salir como medida para evitar la propagación del virus, el internet y los diversos servicios que ofrece han visto un crecimiento importante. Tal es el caso que en Europa, YouTube decidió bajar la calidad de reproducción de sus contenidos para evitar el colapso de sus servidores, por ejemplo.

Debido a este aumento en el consumo en línea, la compañía de investigación de marketing en Internet, Comscore, se dio a la tarea de analizar el consumo de la audiencia digital en México con la finalidad de determinar cómo la pandemia del Covid-19 ha afectado el comportamiento en línea de los usuarios mexicanos.



- Gobierno: De acuerdo con Comscore, desde que comenzó el presente año, la categoría de "Gobierno" ha presentado una tendencia ascendente, tanto en páginas vistas como en minutos consumidos, alcanzando su punto más alto durante la primera semana del pasado mes de abril. Durante dicha semana, el gobierno encabezado por López Obrador anunció diversas medidas, entre ellas la suspensión de actividades "No Esenciales" de sector público y privado hasta el 30 de abril, además de anunciarse el "Plan Emergente" contra la pandemia. Durante la primera semana de abril la categoría de "Gobierno" registró un incremento de 24.3%, sobre todo en términos de páginas vistas, comparado contra la misma semana del mes de marzo 2020 y creció un 39.7% respecto a la semana inmediata anterior. En términos de minutos la categoría registró un crecimiento de 48.9%, comparándolo contra la misma semana de marzo 2020 y 42.9% contra la semana anterior.

Asimismo, durante la última semana de marzo, también se registró un repunte, ya que el gobierno de México decretó el inicio de la Fase 2. Además, ante el Covid-19, el Gobierno anunció una serie de apoyos para las personas que viven "al día".

Es así que si se realiza una comparación de marzo contra febrero, se registró en términos de páginas vistas una ligera disminución de -0.7%. No obstante en términos de minutos se registró un incremento de 4.6%. Cabe señalar que desde el pasado viernes 28 de febrero, fecha en la que se registró el primer caso de contagio de coronavirus en México, las siguientes semanas se comenzó a presentar un fuerte incremento en la cantidad de páginas vistas y minutos dentro de los sitios de "News/Information".



- Noticias: De igual manera, desde que se registró en México el primer deceso por Covid-19 (la última semana de febrero 2020) los sitios de noticias e Información registraron un incremento de 31.1% más del consumo de páginas vistas, si se realiza la comparación con la última semana de marzo 2020, por lo que creció un 25.2% comparándolo contra la semana inmediata anterior. Igualmente durante la primera semana de abril se registró un crecimiento de 24.1% en términos de páginas vistas comparándola contra la misma semana de marzo.

Sin embargo, registra un descenso de -2.7% contra la semana inmediata anterior. En términos de minutos la categoría registró un crecimiento de 22.1% comparándolo contra la misma semana de marzo 2020 y 0.4% contra la semana anterior. Si se realiza la comparación de marzo contra febrero de este año la categoría de "News/Information" registró un ligero descenso con -0.1% en términos de Minutos. Mientras que en términos de páginas vistas se registró un ligero ascenso de 0.4% Es de mencionar que, el 17 de marzo gran parte de las universidades decidieron cancelar las clases presenciales y varias empresas optaron por el trabajo a distancia.



- Educación: Por su parte, durante la última semana de marzo, la categoría de "Educación" registró su punto más alto, en términos de páginas vistas con 186.7 millones, lo que implica un crecimiento de 34.7% con respecto a la semana anterior. Durante la primera semana de abril, se mantuvo casi el mismo nivel de páginas vistas con una ligera reducción con 186.4 millones que comparándolo contra la misma semana de marzo 2020 representa un incremento de 16.8%.

En cuanto a minutos se refiere e alcanzó el punto más alto durante la primera semana de abril con 166.3 millones. Si se compara contra la semana inmediata anterior es posible notar un crecimiento de 5.9% y un incremento de 64.8% respecto a la misma semana de marzo. Comparando marzo contra febrero de este año, la categoría de "Educación" registró un ascenso de 9.7% en términos de minutos y un crecimiento de 1.1% en términos de páginas vistas.



- Videojuegos: El área gamer del país también ha mostrado cambios estos días de autoaislamiento, ya que desde la tercera semana de marzo, la categoría de "Games" registró un incremento constante, tanto en páginas vistas, como en minutos. De igual manera, durante la primera semana de abril, la categoría de "Games" alcanzó uno de sus puntos más altos del año. En términos de páginas vistas, llegó a 104.8 millones y creció un 28.2% comparándolo contra la semana inmediata anterior. No obstante, comparándolo contra la misma semana de marzo 2020, registra un incremento de 43%. En términos de minutos, durante la primera semana de abril 2020, la categoría registró 938 millones, lo que implica un crecimiento de 46.1% comparándolo contra la misma semana de marzo 2020 y 3.3% contra la semana anterior. Comparando marzo contra febrero de este año, la categoría de "Games" registró un crecimiento de 4.6% respecto a minutos.

- Entretenimiento: Desde la tercera semana de marzo 2020, la categoría de "Entretenimiento" registró un incremento constante, tanto en páginas vistas, como en minutos. Durante la primera semana de abril 2020, registró 211 millones de páginas vistas, lo que representa un crecimiento de 2.5 % respecto a la semana inmediata anterior. Si de minutos se habla, durante la primera semana de abril, la categoría registró 2,404 millones, lo que implica un crecimiento de 11.9% comparándolo contra la misma semana de marzo 2020 y 4% contra la semana anterior. Esta cifra es la más alta en el año. Comparando marzo contra febrero de este año, la categoría de "Entretenimiento" registró un incremento de 2.3% respecto a Minutos.



- Salud: La categoría de "Salud" registró su punto más alto del año durante la primera semana de abril, tanto en páginas vistas como en minutos. En términos de páginas vistas la categoría alcanzó los 44 millones. Esto implica un crecimiento del 21.5% comparándolo con la misma semana de marzo de este año y un crecimiento de 19.8% respecto a la semana anterior. En términos de minutos registra un incremento de 46.6% más comparado contra la misma semana del mes de marzo 2020 y creció un 17.9% respecto a la semana inmediata anterior.