Maldita Vecindad y Moenia cierran primer día del Vive Latino 2026

Maldita Vecindad y Moenia cierran primer día del Vive Latino 2026

Ciencia y Tecnología

¿Cómo es el hongo que gatos pueden transmitir a humanos?

La esporotricosis, causada por Sporothrix brasiliensis, puede transmitirse a humanos por contacto con gatos infectados.

Por El Universal

Marzo 15, 2026 07:01 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Especialistas en Sudamérica han declarado una nueva alerta ante la propagación del Sporothrix brasiliensis, un hongo que afecta a gatos y otros felinos, y puede ser transmitido a los humanos.

Brote de Sporothrix brasiliensis en Uruguay y alerta epidemiológica

La infección cutánea ha generado un reciente brote en las extensiones territoriales de Maldonado y Rocha, al sur de Uruguay.

A finales de febrero el Instituto de Higiene del país emitió un comunicado advirtiendo a la población sobre la propagación de este hongo de origen brasileño.

Este hallazgo marca un cambio en la vigilancia epidemiológica en el Cono Sur de la región, pues Argentina también ha reportado un alza de casos.

Transmisión y síntomas de la esporotricosis

El Sporothrix brasiliensis es un hongo que se produce en climas tropicales o subtropicales. Se instala en gatos u otros felinos y puede ser transmitido a humanos a través de:

- Arañazos o mordeduras de gatos infectados

- Contacto directo con heridas o secreciones del animal

- Exposición a secreciones respiratorias de felinos portadores

Estos contactos provocan una enfermedad llamada esporotricosis, la cual, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), invade a profundidad la capa cutánea.

Aunque se trata principalmente de una infección en la piel y el tejido subcutáneo, la esporotricosis puede propagarse, y en casos muy raros, causar meningitis, artritis e infecciones respiratorias.

La OMS señala que esta especie del hongo "provoca infecciones zoonóticas que se propagan a través de los gatos. En las zonas afectadas por esta especie en América del Sur, principalmente en Brasil, se han notificado más de 11 mil casos humanos en los últimos diez años".

La enfermedad se puede diagnosticar mediante microscopía, histopatología o cultivo y se puede tratar de manera fácil y eficaz.

Si el contagio fue mediante el contacto con un felino infectado, las principales señales de alerta suelen ser erupciones cutáneas o manchas rojas en la piel.

La esporotricosis también puede ser contagiada a humanos a través de otros mamíferos (es decir, no únicamente por los gatos), o a través de materiales o vegetales contaminados. Alrededor del mundo, algunos brotes han sido asociados a madera contaminada, material utilizado en minas o a inundaciones.

