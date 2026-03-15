El Azteca listo para volver y presume marcador del México vs Portugal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El

ya entró en la recta final de su

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y genera entusiasmo entre los seguidores del futbol mexicano. A solo dos semanas de su, programada para elcon elentre la Selección Mexicana y Portugal, el "Coloso" exhibeen su, especialmenteVideos compartidos enrevelan que elya lucepara recibirLas, incluidas las, avanzan en su instalación a gran velocidad y aparentemente ya están instaladas casi en su totalidad.Lade los avances recae en aspectos como las¿Cuáles fueron las pruebas que se filtraron en lasEn las últimas horas, elrealizódey de, los cuales cubren completamente los anillos de palcos, con tonos rojos que destacan en las grabaciones nocturnas.Las dos líneas deya funcionan a pleno rendimiento, y en ellas apareció eldel encuentro: banderas dejunto a la anotación de los goles, lo que avivó la emoción entre los aficionados.De igual forma, elinstalado semanas atrás superópara asegurar unaclara y potente durante el evento.Aunque algunasy detalles continuarán tras de la, el inmueble principal se muestra enpara albergar a miles de espectadores.Esteservirá comoantes de que elreciba el partido inaugural delen junio.