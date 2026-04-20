¿Cómo evitar que los mosquitos entren a mi hogar?; trucos efectivos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Tras meses de clima impredecible, parece que la temporada de calor 2026 ha iniciado oficialmente en todo México.

México enfrenta temporada de calor 2026 y aumento de mosquitos

Este periodo del año es de vital importancia para la naturaleza, pues regula los ecosistemas, y favorece la agricultura y los ciclos biológicos de las especies. No obstante, también representa riesgos significativos para la salud humana —como golpes de calor, deshidratación y enfermedades diarreicas—, especialmente en años recientes con el alza de temperaturas a nivel mundial.

Durante esta temporada, el aumento de humedad y de temperaturas también originan la proliferación de mosquitos, lo cual puede pasar de ser una experiencia molesta a un problema para la salud (pues portan enfermedades como el dengue, chikugunya y la zika).

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Medidas efectivas para evitar mosquitos en el hogar durante temporada de calor

¿Cómo evitar que los mosquitos invadan tu hogar?

Evitar que los mosquitos entren e invadan tu hogar y generen una experiencia desagradable durante la temporada de calor puede parecer complicado, sin embargo, hay algunas medidas y trucos que resultan efectivos para mantener la situación bajo control.

1. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas

En tiempo de calor abrir las puertas y ventanas de tu casa puede convertirse en una necesidad, para facilitar la circulación del aire. Por ello, una inversión en tu casa puede ser instalar mosquiteros en todas las áreas que quieras tener abiertas.

2. Elimina el agua estancada

Esta es una de las medidas más importantes, pues el agua estancada es donde los mosquitos y zancudos se reproducen.

Cambia el agua de floreros y bebederos de mascotas cada dos o tres días y asegúrate de tapar herméticamente tanques, tambos o barriles donde acumules agua para su uso en el hogar.

3. Mantenimiento del jardín

Si cuentas con un jardín, procura mantenerlo limpio y corto, ya que los mosquitos adultos buscan refugio en zonas frescas y húmedas.

Corta regularmente el pasto y recoge las hojas, flores o residuos que puedan acumularse en el área.

4. Instala ventiladores o aire acondicionado

Los mosquitos son voladores débiles, por lo que el aire de un ventilador prendido dificulta su vuelo y dispersa el CO2 que exhalamos. Asimismo, el uso de aire acondicionado disminuye la presencia de estos insectos, pues enfría el ambiente dentro de tu hogar.