¿Cómo evitar que tus hijos vean contenido inapropiado en internet?

Actualmente es necesario que los niños desarrollen habilidades digitales, que tengan acceso a Internet y dispositivos electrónicos, pues son herramientas ya indispensables de aprendizaje. Sin embargo, existe la preocupación de que los menores tengan acceso a contenido no apropiado para su edad. De ahí la importancia de conocer y activar herramientas que restrinjan las páginas web que pueden visitar sin supervisión.

Dado que en la red los pequeños pueden encontrar pornografía, violencia gráfica, uso de armas, entre otros hechos que no son acordes con su edad, expertos de la empresa de ciberseguridad S21sec señalan: "los padres son los responsables de proteger la privacidad de sus hijos hasta que ellos puedan formarse un juicio crítico de los riesgos cibernéticos que hay en la red. Por ello, deben trabajar en su educación para que puedan navegar libremente y abrir sus propias cuentas a una edad razonable".

Los especialistas advierten que si se toma la decisión de entregar a los menores un teléfono celular, por cuestiones de seguridad y ubicación, es necesario restringir las aplicaciones a las que tendrán acceso y enseñarles cómo manejar la información que utilizan.

Para que puedas estar lo más tranquilo posible, a continuación te compartimos algunas herramientas para bloquear contenido no apto para niños. En un celular con sistema operativo Android, abre la Play Store y da clic en las tres rayas que aparecen en la parte superior izquierda. En el listado encontrarás la opción Guía para padres, ahí podrás ver las instrucciones para realizar diversas acciones, por ejemplo, que solo se descarguen aplicaciones clasificadas para toda la familia; restringir el contenido para mayores de edad; incluso es posible delimitar un horario de uso del dispositivo tras el cual se bloqueará. Otra solución, disponible en el navegador Google Chrome, es agregar de manera manual la URL del sitio web que deseas restringir. Los pasos son sencillos: abre Chrome; ve a Configuración dando clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla; abre la pestaña de Configuración; elige Configuración avanzada; luego da clic en Configuración de sitios web; elige la opción que dice Contenido no seguro y entonces escribe las direcciones de los sitios electrónicos que quieras bloquear.

Otra manera de bloquear los sitios web que no quieres que sean accesibles para tus hijos es Block Site. Se trata de una extensión que puedes descargar en Chrome Web Store.

Cuando instales esta herramienta deberás reiniciar el explorador para terminar con la instalación. Después verás el ícono de la plataforma en la parte superior de la pantalla, solo ábrelo y ve a Opciones para habilitar el bloqueo de las URL que quieras restringir.

Para proteger no solo lo que ven en línea sino su seguridad y privacidad la mejor opción es instalar un sistema de protección informática que también cuente con herramientas de control parental que puedes configurar.

Sin embargo lo más importante es que hables con tus hijos sobre los riesgos que pueden enfrentar en Internet, después de todo podrían tener acceso a través de dispositivos de terceros y ponerse en peligro sin saberlo. Dales siempre la confianza de hablar contigo.