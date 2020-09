¿Cómo funciona el nuevo botón de llamada de WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación gratuita que te permite estar con contacto con familia, amigos y conocidos a través de mensajes y llamadas. Lo único que necesitas para utilizarla es tener acceso a internet.

Esta app, cuyo nombre es un juego de palabras con la expresión What's Up en el idioma inglés que significa "¿Qué hay de nuevo?", es usada por más de 2 mil millones de personas en más de 180 países, de tal modo se ha ido modificando a lo largo de los años para cubrir las necesidades de todos los cibernautas. Pasó de permitir enviar únicamente mensajes a archivos de textos, fotos, videos, documentos, ubicación, así como llamadas de voz y vídeo.

Ahora, hay una actualización que incluye un nuevo botón de llamada. Sigue leyendo para saber de qué se trata.

El nuevo botón de llamada ¿cómo funciona?

El sitio "WABetaInfo" dio a conocer las nuevas actualizaciones en las que el equipo de WhatsApp trabaja. Entre ellas se encuentra el nuevo botón de llamada, éste estará disponible únicamente en WhatsApp Business, pero no descartan la posibilidad de que se encuentre habilitado para la versión Messenger.

El botón combinará los accesos directos a llamada de voz y vídeo, íconos que actualmente se encuentran separados. Es así que verás un signo de más (+), al pulsarlo se desplegará una ventana en la parte inferior de la pantalla que te preguntará qué tipo de llamada deseas hacer.

Aun no está disponible la actualización, ya que se sigue trabajando en mejoras para que la experiencia sea optima. Espérala pronto.

--WhatsApp: otras novedades

Además del nuevo botón de llamada, WhatsApp se encuentra trabajando en un nuevo acceso al catálogo para la versión Business. Éste aparecerá como un ícono de una bolsa de compras, similar al de Play Store, a un lado del botón de llamadas. Lo que facilitará a los usuarios compartir información de los productos o servicios que ofrecen.

La actualización ofrecerá, también, "Doodles", que permitirá a todos lo que usen la aplicación agregar garabatos en el fondo de pantalla sólido del chat. De esta manera podrás añadir dibujos -similares a los que se encuentran en el fondo de pantalla original de WhatsApp - al color que tú quieras.

Estas novedades aún no están disponibles. Tendrás que esperar y estar al pendiente para poder utilizarlas una vez que se encuentren completamente desarrolladas y perfeccionadas.