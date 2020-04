¿Cómo hacer más seguras tus videoconferencias de Zoom?

En estos tiempos, ante la contingencia sanitaria a causa del Covid-19, muchas empresas han implementado el esquema de home office, por lo que las videoconferencias son el medio perfecto para comunicarse.

Una de las herramientas más populares para realizar videoconferencias es zoom, porque permite tener hasta 100 personas conectadas y la calidad del video es buena. En la versión gratuita, las reuniones durante 40 minutos, pero se puede reactivar la sesión de 40 minutos más.

Sin embargo, a últimas fechas ha surgido información sobre su frágil seguridad, la cual permite que personas ajenas a la organización interfieran las videoconferencias. Para evitarlo, debes hacer unos ajustes tanto en ID del enlace, como en la configuración del perfil para reforzar la privacidad.

Antes que todo, evita usar para la reunión tu Personal Meeting ID. Es mejor que se utilice un ID para cada videoconferencia que se realice. La herramienta permite generar un ID de reunión aleatoria. Busca en la pestaña "Schedule Meeting", eligiendo la opción "Generate Automatically".

También en "Configuración", debes activar la función "Sala de espera"; de esta manera, antes de permitir el acceso, podrás ver quién está intentando unirse a la reunión.

Puedes aumentar la privacidad y seguridad de la reunión asegurándote que está inhabilitada la función "Join Before Host", que permite unirse a la videoconferencia antes de que llegue el anfitrión.

Para quien no sea el anfitrión, se debe inhabilitar la función de "Transferencia de archivos" que, como su nombre lo dice, permite compartir archivos en los chats. Busca esta opción en también en "Configuración".

Otra de las recomendaciones es inhabilitar la opción de "Compartir pantallas", que se hace desde "Share Screen". Se hace click ahí para ir a "Advanced Sharing Options". Se selecciona la opción "Only Host".

Si lo deseas, puedes asignar coanfitriones, quienes te ayudarán durante la reunión ante cualquier eventualidad. Para ello, también en "Configuración", busca la opción "Meetings" y elige "Co-host".

Con estas sugerencias, evitarás intrusos en tus videoconferencias.